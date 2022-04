Espacios en los que los reclusos tienen que tomar turnos para dormir en celdas en las que a veces tienen menos de 40 centímetros para vivir las 24 horas del día, con malas condiciones de alimentación, escasa atención médica y pobres condiciones de higiene, son los que comparten más de 20.000 personas privadas de la libertad que están en centros de detención transitoria como URI y estaciones de policía en el país.



El panorama por el hacinamiento llevó a la Corte Constitucional a determinar que en esos centros hay una masiva violación de los derechos de los presos, por lo cual extendió la declaración de estado de cosas inconstitucional (ECI) que desde hace años hay frente al sistema carcelario.

La situación no es menor. Según dijo el miércoles el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en los centros transitorios hay recluidas 22.741 personas, en poco más de 7.000 cupos, y un informe de la Defensoría del Pueblo indicó que, con corte a marzo de este año, el hacinamiento solo en estaciones de Policía era del 194 por ciento, pues había 7.131 cupos para 20.951 personas; pero había lugares como el centro de detención Fray Damián, en Cali, en donde el hacinamiento, a febrero del 2022, fue del 3.220 por ciento.



Por ciudades, las nueve con mayor hacinamiento de sus centros de detención transitoria eran Bucaramanga (835,6 por ciento), Santa Marta (590), Bogotá (553,4), Cúcuta (491,4), Riohacha (333,7), Medellín (293,3), Cali (274,3), Valledupar (268) y Maicao (208).



Esas condiciones “se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento”, expuso el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Añadió que el hacinamiento en esas sedes también representa un “riesgo de corrupción interna, ingreso de droga y armas a las unidades policiales, y destinación de personal uniformado, el cual está encargado de labores propias de vigilancia, lo que ha generado un impacto negativo en la seguridad ciudadana”.



El hacinamiento en estos centros ya ha tenido desenlaces trágicos, como el del 4 de septiembre del 2020, en la estación de policía de San Mateo de Soacha, Cundinamarca, en donde un incendio iniciado por los presos, en una protesta, ocasionó la muerte de ocho de las 11 personas que estaban recluidas en la celda de dos por tres metros en la que vivían.



Frente a las condiciones de higiene, como estos sitios deberían ser para que una persona esté máximo 36 horas, lo cual no se cumple, no hay una adecuación apropiada y pasan casos como los del Comando Sur de Policía de Palmira, la estación de policía y el CAI Simón Bolívar de esa ciudad de Valle del Cauca, en donde “las personas no tienen acceso al baño las 24 horas del día, eso significa que deben hacer sus necesidades en botellas y bolsas plásticas”, concluyó la Defensoría después de una visita en 2021.

Las causas de la crisis

Visita de la Defensoría del Pueblo a un centro de detención transitoria. Foto: Defensoría

Expertos coinciden en que el hacinamiento en las URI y estaciones de policía es el producto de una crisis carcelaria que se trasladó de las prisiones a los centros transitorios, lo que, a juicio del Defensor, rebasa las capacidades y la misionalidad de la Fuerza Pública.



"El ordenamiento jurídico interno no contempla dentro de sus funciones, la custodia, vigilancia y mucho menos, la manutención de personas civiles privadas de la libertad", expuso Camargo.



Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, recordó que el ECI por el sistema carcelario fue declarado por primera vez en 1998, luego vuelto a declarar en 2013, reiterado en 2015, y ahora extendido a las URI y estaciones, “lo que es consecuencia de la crisis carcelaria que aún no ha tenido respuesta contundente por parte del Estado, que ha sido reticente para reducir el uso excesivo del encarcelamiento”.



Pese a que en medio de la pandemia la sobrepoblación en los centros de reclusión nacionales a cargo del Inpec se redujo sustancialmente y ahora está en 20 por ciento, el hacinamiento no desapareció, sino que se trasladó a los centros transitorios, explicó Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana.



En el fondo del debate, destacaron los investigadores, está el uso excesivo del encarcelamiento y “la tendencia del Estado de resolver cualquier problema con cárcel”, dijo Juan Sebastián Hernández.



De hecho, el defensor Camargo indicó que desde hace años se identificaron problemas estructurales como “el populismo punitivo impulsado desde el Congreso, y el uso excesivo de las medidas de aseguramiento de detención preventiva”, en ese sentido, dijo que la solución pasa por cumplir las órdenes que ha dado la Corte para resolver esas causas estructurales.



¿Sirve declarar el ECI?

El ECI se ha usado 15 veces desde que se creó la Corte Constitucional y el único que se ha declarado dos veces, en 1998 y 2013, además con una reiteración, en 2015, y ahora una extensión en 2022, es el que se refiere al sistema penitenciario y carcelario de Colombia.



Para remediar la crisis actual en los centros transitorios, la Corte ordenó construir más cupos, trasladar a los presos que deben estar en prisiones nacionales y hacer cárceles para las personas sindicadas —que todavía no han sido condenadas pero tienen medidas de aseguramiento—.



Sin embargo, para el profesor de la Javeriana, la solución requiere de un cambio en la política criminal del Estado que va más allá de tener más cárceles, “la solución de fondo está en la entrada al sistema carcelario, se debe buscar mayor inversión social, más oportunidades laborales para que las personas no cometan delitos”, dijo.

El investigador de Dejusticia añadió que desde el 2015 el Departamento Nacional de Planeación, en un documento Conpes, dejó claro que construir más infraestructura carcelaria no soluciona la crisis puesto que “los presos crecen más rápido que lo que el Estado puede construir cárceles”.



De otro lado, el gremio de la seguridad privada ha propuesto un esquema complementario al actual que maneja el Inpec, en el que los privados construyan y administres cárceles, “con los nuevos fenómenos de violencia ciudadana se ha tenido un incremento de arrestos en URI y estaciones de policía, que no son establecimientos adecuados para este fin, nuestra propuesta va encaminada a ser útil y oportuna para que, además de resolver los anteriores problemas, los centros penitenciarios se conviertan en centros de resocialización”, dijo Miguel Ángel Díaz, director de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip).



Por lo pronto, el Ministerio de Justicia ya anunció sus primeras medidas tras la declaratoria de ECI, y el ministro aseguró que trasladarán a prisiones, en no más de 15 días, a 2.643 personas que hay en los centros transitorios.

Las órdenes de la Corte

Para atender el grave hacinamiento en los centros transitorios, la Corte ordenó un plan en dos fases, con medidas a corto (dos meses), mediano (un año) y largo plazo (6 años).



En lo más inmediato, se ordenó, en un plazo de dos meses, trasladar desde tales sitios a la cárcel a las personas condenadas, enviar a sus casas a quienes un juez les dio detención preventiva en el lugar de residencia, así como a quienes tienen prisión domiciliaria.



Al tiempo, el alto tribunal ordenó a las entidades territoriales que tienen bajo su jurisdicción los centros de detención transitoria que, en el término máximo de un año, “dispongan de inmuebles que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para recibir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel”.



En esos sitios no podrán estar más de seis años porque para ese momento debe estar lista la fase final del plan, que contempla la ejecución de proyectos de construcción de cárceles para los procesados con medida de aseguramiento de detención preventiva.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

En Twitter: @MIOF_