Defensa de Uribe dice que 'respeta, pero no comparte' decisión del Tribunal de Bogotá

Después de que se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión que había hecho la Fiscalía en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, Jaime Lombana, uno de los abogados defensores del exmandatario, le dijo a EL TIEMPO cuál fue el balance de la decisión.

"Nosotros seguiremos adelante, buscaremos trabajar probatoriamente y que la Fiscalía complete las pruebas que dice el Tribunal, que no fue contundente en afirmar la culpa de Álvaro Uribe, ni mucho menos", sostuvo Lombana.



Sin embargo, aseguró que se trata de una primera impresión y agregó que tendrán que estudiar más a fondo la decisión que se conoció el viernes.



"Hay que leerla detenidamente, estudiarla, y nosotros apoyaremos para que la Fiscalía nuevamente pida una preclusión, habiendo practicado unas pruebas adicionales. Yo discrepo de la providencia, pero la respeto", añadió el apoderado.



Cuando se le preguntó si la decisión tomó por sorpresa a la defensa del exmandatario, afirmó que no. "Por sorpresa, no, pero no comparto para nada la providencia. Desde el punto de vista de la defensa, es una providencia que no obedece a lo que hay en el expediente. Pero son visiones distintas de cada parte", concluyó Lombana.



Cabe recordar que, en la decisión proferida por el Tribunal, este cuestionó el trabajo investigativo del ente acusador, y señaló que el fiscal Javier Cárdenas no agotó los medios de prueba para determinar, sin que hubiera margen de duda, que las conductas penales que le son atribuidas a Uribe eran atípicas.



Ahora, la Fiscalía deberá ampliar la investigación de acuerdo con lo exigido por el Tribunal y, después de esto, tendrá que decidir si solicita una nueva preclusión o si acusa formalmente a Uribe. Este último escenario sería inédito para el país, pues se trataría del primer expresidente en la historia moderna de Colombia que se enfrente a una acusación.

SEBASTIÁN RAMÍREZ TORRES

REDACCIÓN IMPRESO