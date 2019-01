'Él no sería capaz de hacer eso': hija de capturado por atentado

En la madrugada de este viernes las autoridades capturaron a Ricardo Andrés Carvajal, quien supuestamente tendría relación con el atentado ocurrido este jueves en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander que dejó 21 personas fallecidas. Su hija, Nicole Carvajal, aseguró que confía en su inocencia.

"Por que lo conozco, sé que él no sería capaz de hacer eso", afirmó la joven de 21 años. Añadió que en la mañana del jueves su padre estuvo con ella y con su hermana y que salió solo a "comprar el desayuno".



"Luego se fue y volvió como a las ocho o nueve (de la noche). Iba con el uniforme", manifestó Nicole Carvajal, quien aseguró que su padre trabaja temporalmente haciendo arreglos locativos.



"Nosotros nos enteramos esta mañana por lo que dijeron los vecinos, por lo que lo sacaron en las noticias con el nombre, número de cédula y fotos. Luego vimos los reportajes, vino mi abuela que vive en la casa de él y dijo que se lo habían llevado a las 2:30 de la mañana", afirmó Carvajal.



La joven vive a una cuadra de su padre con su hermana menor. Ricardo Carvajal vivía en la misma casa que su madre en Los Laches, pero en el primer piso.

De acuerdo con Nicole, su abuela solo le contó que las autoridades llegaron en la madrugada e irrumpieron en las dos entradas que tiene la vivienda y se llevaron algunas prendas de Carvajal. "También le registraron las cosas a mi abuela", dijo.



Añadió que hasta el momento no tienen noticias sobre dónde tienen detenido a su padre.



La joven aseguró que confía en que la situación se resuelva de forma rápida, pues Carvajal estuvo durante un año privado de la libertad por un proceso por el cual luego se le comprobó la inocencia.



"Él estaba haciendo un arreglo locativo en una casa , el estaba haciendo un arreglo y se lo llevaron (...) le pido a la justicia que no nos hagan pasar de nuevo por no tenerlo, el estuvo un año acá por un proceso, cuando era inocente (...) le dijeron váyase y fue un año que no estuvo con nosotros", afirmó Carvajal.



