'Acepté con condiciones; si me siento bien, sigo': designado director de la Andje

El exmagistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren fue designado como nuevo director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado (Andje), en reemplazo de Martha Lucía Zamora, quien salió del cargo tras su enfrentamiento con el canciller Álvaro Leyva por la licitación de pasaportes. En su primera entrevista el exmagistrado habló con EL TIEMPO de sus retos y dijo que no conoce al presidente Petro.



¿Qué retos cree que deberá enfrentar a su llegada a la Agencia?

Pienso que dar aplicación amplia y estricta a la razonabilidad jurídica de esa institución en el marco de la organización de la Administración del Estado. El tema de la justicia es capital en una sociedad y hay muchas cosas que mejorar en el funcionamiento del sistema de justicia, en el ahorro y en el trato considerado de los recursos de los ciudadanos, que son los que sostenemos el Estado. Tratar de intentar alguna modificación legislativa de lo Contencioso Administrativo que afecta el patrimonio del presupuesto nacional y hacer el examen de una despatrimonialización de la justicia en lo contencioso, es decir, que no todo sea plata.



¿Cómo llegó su hoja de vida a la Presidencia de la República?



Hasta ahora no lo sé. Nunca he hecho política ni militado en algún grupo, ni tengo relación con el Gobierno en ejercicio, de pronto tenemos coincidencias en algunos casos sobre el tema de protección de los recursos públicos. Hace dos o tres días me llamaron de Presidencia y me dijeron que si me parecía bien participar en la Dirección de la Andje, lo dudé porque hace más o menos 8 años estoy ejerciendo mi profesión en forma privada y el ejercicio también de la actividad docente; sin embargo, se que es una oportunidad para servirle al país y acepté con condiciones: si me siento bien sigo, si no me siento bien no sigo. No he hablado con el Presidente ni con el ministro a la que está adscrita la agencia.

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes en Colombia.

¿Usted es cercano al presidente Petro?

No para nada. Yo al doctor Petro lo conocí cuando era consejero de Estado en el ejercicio de una pérdida investidura que se adelantaba contra Iván o Samuel Moreno Rojas. A él se le tomó una declaración y más nunca conversé con él.

Uno de los temas más polémicos en este momento tiene que ver con la licitación de pasaportes. ¿Cómo ve eso?

Los temas de contratación a nosotros no nos intimidan. Quienes conocemos la jurisprudencia que rige la revocatoria de un acto administrativo de adjudicación sabemos que eso tiene un tratamiento jurídico, en derecho todo se puede resolver, la idea es que sean dentro del marco de la ley y en beneficio de las finanzas públicas.



Hay quienes lo señalan de haber defendido las megapensiones cuando estuvo en el Consejo de Estado, ¿qué responde?



Yo no defendí las megapensiones, para nada. Mi hoja de vida está sometida al escrutinio público. Mi sentencia simplemente reconoció derechos que nos negaron de acuerdo a la prueba.

¿Cómo se puede garantizar la independencia de las instituciones ante todo lo que ha pasado?



Yo creo que habría que hacer algunos arreglos en el componente legislativo y también constitucional. He señalado, desde cuando estaba en ejercicio de funciones, que las facultades electorales no le hacen bien a los jueces, ni los jueces acertamos eligiendo personas y ni ganamos reconocimiento ciudadano por haber hecho una elección transparente, pero sí, pierde la justicia. Una de las soluciones es abolir esas facultades electorales de los jueces. No hay que meter al juez en reyertas que degradan la justicia y cuando se degrada la justicia, la violencia viene y el derecho sirve para frenar la violencia, es ahí donde los jueces tienen esa responsabilidad de frenar la violencia, reconociendo y aplicando la justicia y permitiendo que los seres humanos vivamos con dignidad.

