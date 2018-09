Habla exdetective del DAS que esconde a joven que atropelló a pareja

Mientras allegados enterraban los cuerpos de Carmen González y de Maicol Hurtado, atropellados en Chía la madrugada del 31 de agosto, Daniel Peralta, responsable del fatal accidente, recogía sus efectos personales y huía del municipio junto con su familia.

De nada sirvió que cámaras de seguridad y autoridades lo vieran llegar hasta su casa, en el conjunto residencial Santa Cecilia II, en su camioneta Captiva, semidestruida por el impacto. Tampoco contaron los videos en el que se ve el instante en que el muchacho embiste a la moto en la que iba la pareja y un tercer pasajero: el bebé que Carmen esperaba.



Aunque la Policía ubicó el carro y encontró enganchados rastros de la ropa de uno de los muertos y hasta la pintura de la moto, no pudo arrestar a Peralta porque no fue sorprendido en flagrancia y por esa misma razón tampoco se le sometió a prueba de alcoholemia. Ahora los allegados a las víctimas aseguran que alguien protege a Peralta debido a la influencia de su padre, el abogado Isidoro Peralta Pinzón.



De otra manera no se explican cómo teniendo pruebas, permitieron que el conductor sea hoy un prófugo de la justicia, por cuyo paradero se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Incluso se le dio aviso a la Interpol y a Migración Colombia para evitar que salga del país.



EL TIEMPO estableció que el padre del conductor fue detective del extinto DAS y exfuncionario de la Procuraduría General, que hoy ocupa un cargo en la Defensoría del Pueblo.



A ese perfil le atribuyen que haya logrado que la Policía no se llevara al muchacho tras el registro que realizaron hacia las 3 de la mañana en el conjunto. De hecho, dicen que inexplicablemente las autoridades permitieron que la camioneta, de placas REO 170, modelo 2010, que perdió una llanta y otras partes por el fuerte impacto, fuera retirada del lugar por una grúa.

Además se demoraron 5 días en expedir la orden de captura, a pesar de que se sabía dónde vivía el conductor y de que estaba identificado FACEBOOK

“Además se demoraron 5 días en expedir la orden de captura, a pesar de que se sabía dónde vivía el conductor y de que estaba identificado”, asegura Yohana Forero, expareja de Hurtado, uno de los muertos.



Este diario confirmó con la administradora del conjunto, Marisol Cerquera, que el mismo día del accidente, el joven Peralta desapareció con su familia.



Y aunque por Chía nadie volvió a saber de ellos, EL TIEMPO logró ubicar al padre del conductor, quien asegura que la integridad de su hijo y la de su familia estaban corriendo riesgo en ese municipio y que por eso decidieron salir del lugar.

¿Entrega inminente?

“No estamos evadiendo a las autoridades y por supuesto que lamentamos el accidente. Lo que estamos haciendo es protegiendo nuestra integridad y la de los habitantes del conjunto porque después del accidente hubo amenazas por redes y varias personas rodearon nuestra casa en motos, de forma amenazante. Pero estamos dispuestos a dar la cara”, dijo Peralta Pinzón.



También negó que hubiera hecho uso de su cargo en la Defensoría y de su experiencia como detective para evitar que su hijo fuera conducido la misma noche del accidente. Asimismo aseguró que horas después fue hasta la sede de la Fiscalía a presentarse con su hijo, pero que allí le informaron que para ese momento no había ningún proceso en curso y que ni siquiera estaba la fiscal encargada.



“Yo mismo le entregué los documentos del carro a la Policía y fueron ellos quienes sacaron la camioneta hacia los patios. También acordamos que íbamos a hacer una presentación voluntaria. Ya tenemos abogado y estamos haciendo acercamientos para una entrega. No obstante, el hecho de que haya una recompensa por la cabeza de mi hijo está dificultando las cosas. Pedimos que se garanticen las medidas de seguridad para que no le pase nada a Daniel”, le confirmó a este diario Peralta Pinzón.

Sobre el polémico caso, la Policía manifestó que han cumplido a cabalidad los procedimientos establecidos y que la mejor evidencia es que no solo se identificó al responsable, sino que además hay una orden de captura y una recompensa para atraparlo.



De hecho, el mayor Alexánder Noreña, subcomandante de Policía de Cundinamarca, le confirmó a EL TIEMPO que hay un grupo de uniformados dedicados exclusivamente

‘Vamos a impedir que Peralta salga del país’: Policía

La Policía dice que la investigación se hizo en tiempo récord. Minutos después del accidente, se realizó la inspección a cadáveres, se escuchó a testigos que describieron la camioneta y suministraron parte de la placa y se inició la búsqueda del responsable.

A las 3 de la mañana salió un ciudadano y dijo que lo conducía su hijo, quien estaba asustado, y nos entregó papeles y vehículo FACEBOOK

“Hallamos en la vía una llanta y un arrastre metálico que nos llevó al conjunto donde estaba el carro. A las 3 de la mañana salió un ciudadano y dijo que lo conducía su hijo, quien estaba asustado, y nos entregó papeles y vehículo”, explicó el mayor Alexander Noreña, subcomandante de Policía de Cundinamarca. Y agregó que de inmediato se pidió la orden de captura.



“La ciudadanía tiene que estar segura de que vamos por el responsable. Ya informamos a la Interpol y a Migración Colombia para que no pueda salir del país”, precisó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

