Habla esposa de venezolano que trabajaba en Rappi y que será expulsado

En pocas horas Miguel Ángel Calderón Quintero, un ciudadano venezolano de 39 años que trabajaba en Rappi, será expulsado de Colombia.



En este momento, según informaron a EL TIEMPO fuentes que están pendientes de la situación migratoria de Calderón, el venezolano se encuentra en Cúcuta y será expulsado del país a través del puente que conecta a Colombia con Venezuela.

Calderón, había sido detenido el 22 de noviembre, después de grabar un video en el que decía que al frente se encontraba la residencia del presidente Iván Duque. Quedó en libertad dos días después por una medida cautelar de un juez, pero fue recapturado este martes, después de que el mismo juez le negó de fondo un recurso de tutela con el que buscaba evitar ser expulsado del país.



Su detención y expulsión de Colombia ha generado polémica porque, mientras la Policía y Migración Colombia afirman que Calderón representa "un riesgo para la seguridad nacional" por haber hecho el video, sus abogados, su familia y la ONG Dejusticia, afirman que el caso en su contra es arbitrario pues aseguran el video que grabó fue inocente, y no tenía ninguna intención de vulnerar la seguridad del presidente Duque.



Migración Colombia asegura que en su caso se respetó el debido proceso, y que así lo concluyó el juez de tutela que negó las peticiones de la familia de Calderón. Pero sus abogados y Dejusticia afirman que el caso no sólo es arbitrario, sino que además sienta un mal precedente para un un "estado democrático que debe actuar como tal".

EL TIEMPO habló con Mariu Esther Villalobos Contreras, su esposa, quien asegura que Calderón no es ningún espía, como lo han calificado las autoridades colombianas, y dice que se encontraba desde hace dos años trabajando en Rappi en el país.



¿Dónde está su esposo en este momento?



No sé dónde está. No sé si está en suelo colombiano. Nadie me ha dicho qué han hecho con él. Migración no me ha dicho nada sobre el caso. Desde las 6 de la mañana estuve en la oficina de Migración de El Dorado, pero he sido ignorada. Luego la Personería se acercó al lugar, pero tampoco le dieron información.



¿Cuándo es la última vez que habló con él?



La última vez fue ayer (martes) muy temprano en la mañana. Afortunadamente lo detienen en un lugar donde una persona conocida lo vio. Él nos informó, pero ya había pasado una hora y media del hecho como tal. Si no es por esto, si lo detienen donde nadie lo conozca, no quiero pensar qué habría pasado porque no nos han dicho nada. No lo he visto, no sé dónde está él.



¿Por qué su esposo termina detenido el pasado 22 de noviembre?



Eso sucedió ese día, alrededor del mediodía. Él me envía un Whats App diciendo que se va a ir a la casa porque ve mucho movimiento (ese día había protestas en medio del Paro Nacional), y me dice que va a comprar algo para el almuerzo frente a un supermercado en la séptima. Allí hace un video y hace referencia que al frente vive el presidente, y graba la calle que es una vía pública. Allí es interceptado, no sé por quién, quienes lo capturan.



¿Por qué él hace este video?



Él grabó unos edificios, y los grabó para decir que por allí había disturbios. En el video él dice en el frente vive el Presidente. Estaba en una vía sin ningún tipo de detalles.



¿Los informaron ese día de su detención?



No nos informaron de nada. Sobre las 8 de la noche, después de estar buscándolo, recibo un mensaje en el que me dice que está en un CAI, del sector de Usaquén. Empiezo a preguntar y me doy cuenta que hay un CAI en Bella Suiza para preguntar, pero allá no lo tienen. Al llegar allá me no dicen bien quiénes son, me toman mi celular, y empiezan a hacerme preguntas personales. Revisan mi WhatsApp, mis conversaciones, que por qué hablo esto, por qué digo esto. Nos dicen que es un proceso de rutina, que él no ha hecho nada, que en 20 minutos lo sueltan, pero es falso. Lo llevan a aislamiento, y hasta la tutela que tiene respuesta del 24 lo ponen en libertad. Después de ser sacado del aeropuerto es llevado a Migración de calle 100, y luego lo dejan libre.



El general Óscar Atehortúa, director de la Policía, dijo hoy en radio que Miguel Ángel no trabajaba en Rappi y que era un peligro para la seguridad...



Estoy muy decepcionada de que una persona como él, un servidor público, un policía que debe estar al servicio de hacer valer los derechos de los colombianos y de quienes vivan aquí, haga semejante afirmación. Eso es una difamación. Miguel Ángel es rappitendero hace dos años. Tenemos la captura de pantalla donde se hacen los pagos por su trabajo.

Miguel fue detenido el 22 de Nov, de manera arbitraria por la @PoliciaColombia por grabar un video de una vía pública y su debido proceso a defenderse está siendo vulnerado. Miguel será trasladado a Cúcuta en un vuelo, a las 5:00 pm., para ser enviado a Venezuela. @BOG_ELDORADO pic.twitter.com/aA0PggmqDX — Dejusticia (@Dejusticia) December 17, 2019

¿Trabajando en Rappi tuvo alguna vez un inconveniente?



Nunca tuvo un inconveniente en su trabajo, ni infracción de tránsito. Estaba en una situación regular migratoria en Colombia. Yo soy ciudadana colombiana, y todos en mi familia tenemos los papeles y pasaportes al día.



¿Hace cuánto viven ustedes en Colombia y en qué condiciones?



Nosotros llegamos hace tres años. Llegamos juntos. Vivíamos en Venezuela, como familia y hasta este momento que nos separaron. Nuestra familia está fracturada. Nosotros tenemos una hija de seis años, y voy a recurrir a apoyo psicológico porque no sé cómo explicarle a mi hija para que ella entienda lo que está pasando. No trabajo. No tengo otra entrada y Miguel Ángel es el único sustento económico que tenemos. Estamos en esta ciudad solos.



¿Alguna vez las autoridades les informaron de alguna investigación en contra de Miguel Ángel, antes de su primera detención?



No tenemos nada que ver con eso. Miguel no es un espía. Tiene su permiso de permanencia recién renovado. Si tuviera un problema legal, no se lo hubieran renovado. Somos personas común y corrientes, normales.



Ustedes presentaron una tutela, pero el juez estableció que no se están vulnerando sus derechos. ¿Buscarán ahora otro recurso judicial?



Los abogados nos están ayudando para ver qué sigue en el proceso.



¿Cree que su detención y expulsión es arbitraria?



Sí. Desde el inicio del proceso. Fueron cosas fuera de lugar. El video que él grabó está en Twitter para que todo el mundo vea que es demasiado absurdo lo que están diciendo. Me parece muy tonto pensar que ese video podría atentar contra la seguridad.



JUSTICIA