Este 1 de junio se dio a conocer que se habría interceptado el teléfono de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, al incluir su número dentro de una investigación del clan del Golfo, para posteriormente practicarle una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño.



Inmediatamente, el fiscal Barbosa citó a una rueda de prensa y añadió que otra persona fue interceptada. Se trata de la mujer que iba por días a la casa de Laura Sarabia a ayudarle en los quehaceres.



"Las volvieron alias 'La Cocinera' y alias 'La Madrina' de Siopas", puntualizó el Fiscal. "Ya con ellas interceptadas ilegalmente, van a la práctica de ese polígrafo, donde no había ningún tipo de asunto de seguridad nacional".



Noticias Caracol entrevistó a la segunda mujer, protegiendo su identidad, y allí comentó que fue este miércoles que se enteró de lo ocurrido: “Me llama una funcionaria de la Fiscalía y me dice que cuándo puedo ir a declarar”.

Comentó que la familia siempre se portó bien con ella. Según dijo, el trato era “muy bueno. Ellos a mí hasta el momento nunca me han dicho una mala palabra, me han tratado mal o me han regañado”.



De hecho, a día de hoy permanece en contacto con Andrés Parra, el esposo de Laura Sarabia: “Me dijo que no me preocupara porque yo no estoy vinculada”.



Sin embargo, su preocupación sigue latente, pues no sabe ahora qué va a pasar con su vida laboral. “¿A mí quién me va a dar más empleo?”, dice, añadiendo que es inocente de todo lo que se está diciendo.



Visiblemente afectada expresó al medio mencionado: “Se me vino el mundo encima, se me acabó la vida”.



Entretanto, este viernes se conoció que la Fiscalía General de la Nación citará a interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía, implicados en el caso.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS