En medio de la controversia que ha generado la determinación del presidente Gustavo Petro de no sacar de su cargo al alcalde de Riohacha (La Guajira) José Ramiro Bermúdez, quien fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría, el mandatario local se pronunció.



(Lea también: ‘A Petro no le gustan las leyes colombianas y quiere aplicar una extranjera’: Cabello).



A través de un corto mensaje publicado en sus redes sociales, Bermúdez anunció que volvería a su cargo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



Se le informa a la ciudadanía el reintegro del Alcalde Distrital de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. #CambiandoLaHistoria pic.twitter.com/j28QjNgoaV — José Ramiro Bermúdez (@joseramirobc) July 27, 2023

“Me permito informar que en mi acostumbrado respeto a las normas institucionales y a los organismos de control, como al acto proferido desde el pasado 27 de abril que ordenó mi suspensión, me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión”, comentó en principio.



Luego de esto, en un video de 44 segundos publicado en la tarde del 27 de julio señaló: “No obstante atendido a esta medida, a partir de hoy (27 de julio) me reintegro a mis funciones como alcalde electo de Riohacha”.



(Le puede interesar: Presidente Petro desafía a Procuraduría y no acata orden de suspensión de alcalde).



Es de recordar que Bermúdez está siendo investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación de obras del acueducto del municipio y, en medio del proceso, el órgano de control ordenó en abril apartarlo del cargo por 3 meses, mientras seguía la investigación.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro - Margarita Cabello Foto: Presidencia - César Melgarejo. EL TIEMPO.

Cumplido ese tiempo la Procuraduría prorrogó la suspensión provisional pero ahí fue cuando el presidente Gustavo Petro respondió que no nombraría a nadie para remplazarlo ni lo sacaría de su cargo porque considera que la Procuraduría no tiene competencia para afectar derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.



Desde entonces se generó una polémica que no ha parado y que tiene en el centro un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en 2020 condenó a Colombia porque, en su momento, la Procuraduría destituyó a Petro como alcalde de Bogotá.



(Más notas: Petro responde a Cabello: 'No voy a desacatar sentencias de la Corte Interamericana').



Ese fallo dice que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) solo se pueden afectar derechos políticos de servidores elegidos por voto popular con una condena emitida por un juez penal, y ese ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno para no acatar la decisión de la Procuraduría.



Del otro lado, el Ministerio Público ha sostenido que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema y reiteró los facultades sancionatorias de la Procuraduría, incluso sobre funcionarios elegidos por voto, y dijo que las mismas serán efectivas una vez pasen por una revisión del Consejo de Estado.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET