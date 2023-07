El debate sobre las facultades de la Procuraduría de sacar de su cargo a funcionarios de elección popular, que para muchos había quedado zanjado en febrero, cuando la Corte Constitucional conservó esas competencias, pero dijo que las sanciones debe revisarlas el Consejo de Estado, se reabrió esta semana por cuenta de una decisión del presidente Gustavo Petro de no acatar la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, La Guajira.



En una esquina, el Gobierno sostiene que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el fallo de la Corte IDH de 2020, que condenó a Colombia por la destitución de la Procuraduría a Petro, como alcalde de Bogotá, señalan que solo una condena de un juez puede limitar derechos políticos de elegidos por voto.



De hecho, el Ministerio de Justicia confirmó que están preparando un acto legislativo con cuatro premisas: solo la justicia penal puede restringir derechos políticos de los elegidos por voto popular, la Procuraduría conservaría sus funciones de vigilancia, pero frente a funcionarios de elección popular no podría restringir sus derechos políticos, y se fortalecerían el poder judicial y las funciones de protección de DD. HH. del órgano de control.



Del otro lado del debate, la procuradora Margarita Cabello ha defendido que en Colombia sus facultades están claras y que la Corte Constitucional ya dirimió la discusión reafirmando su potestad de sancionar, incluso a funcionarios electos por voto popular, siempre que esa decisión tenga un control del Consejo de Estado.

Por eso le ha pedido al primer mandatario acatar la decisión de la Corte Constitucional, a lo cual el Presidente ha respondido que debe acatar lo que dijo la Corte IDH.



Gustavo Petro en el consejo de ministros. Foto: Presidencia

Debe estar claro que esa potestad hoy la puede ejercer la Procuraduría, con la necesidad de que la sanción sea revisada por Consejo de Estado. FACEBOOK

TWITTER

En este debate, Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, consideró que la última palabra es la del máximo tribunal constitucional, “producida la sentencia de la Corte sobre el tema, debe estar claro que esa potestad hoy la puede ejercer la Procuraduría, con la necesidad de que la sanción sea revisada por Consejo de Estado. La facultad de la Procuraduría existe y debe ejercerse en los términos de la sentencia”.



También lo dijo el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta: “El Presidente está totalmente equivocado porque la función de control de convencionalidad corresponde principalmente a los jueces y en este caso la Corte Constitucionalidad ya hizo ese análisis y llegó a la conclusión de que la manera para que las dos normas coincidan —la CADH y la Constitución— es con el procedimiento plasmado en la decisión de febrero”. Para él, entonces, no es necesaria una reforma, sino “voluntad de cumplir la norma constitucional”.



De hecho, fuentes cercanas a la Corte Constitucional aseguraron que la postura de Petro causó desconcierto, pues ya ese alto tribunal revisó y le hizo ajustes a la ley que le permite a la Procuraduría sancionar a los elegidos por voto. También hay extrañeza porque lo que se está negando a cumplir no es una sanción, sino una suspensión provisional, sobre lo cual la Corte IDH no ha dicho nada.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Finalmente, señalaron que mañana o el martes la Corte publicará completo su fallo de febrero, que despejará cualquier duda sobre las facultades que hoy tiene el órgano de control.



Frente a la discusión, el abogado constitucionalista Juan Carlos Ospina consideró que Colombia no ha adecuado sus leyes al fallo de la Corte IDH del caso Petro. “La decisión de la Corte Constitucional de febrero dijo que la Procuraduría no tiene funciones jurisdiccionales, con lo cual la entidad mantuvo su tradicional competencia sobre la cual la Corte IDH ya había dicho que incumplía el estándar interamericano porque la Procuraduría no es un juez y no puede afectar derechos políticos. Hay que adecuar el ordenamiento jurídico interno”.



Otro escenario pueden enfrentar funcionarios elegidos popularmente, como el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, quien es investigado disciplinariamente por irregularidades en contratación y tras la decisión del presidente Petro regresó a su despacho.



La Procuraduría estudia una compulsa de copias a la Fiscalía para que el ente acusador lo investigue por el delito de prevaricato. Esto, al margen de la posición del Presidente, lo pondría en riesgo de una eventual imputación de cargos y hasta de una condena.



