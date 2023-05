La discusión entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro, que la semana pasada llevó a duros pronunciamientos de lado y lado, tiene origen en un trino del jefe de Estado señalando que un fiscal no ha hecho su trabajo y, por tanto, no ha evitado una serie de homicidios.



(Lea también: Tensión entre el Presidente Petro y el Fiscal Barbosa, en su nivel más crítico).



¿De qué se trata el caso de la discordia y a qué fiscal se refiere Petro? El fiscal al cual se refiere Petro es Daniel Hernández, fiscal séptimo delegado ante tribunal, quien en 2020 recibió, por reasignación, una investigación sobre homicidios que venían ocurriendo en zonas de la costa y una presunta corrupción judicial frente a los mismos.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Daniel Hernández. Foto: Archivo particular

¿Cuál es la génesis del proceso?

​

Este caso se abrió en 2008 por un tema de extorsión de Ciénaga, Magdalena, y en medio del proceso, entre 2008 y 2010, se realizaron interceptaciones telefónicas legales a unas 200 líneas que según un investigador, tenían serios indicios sobre la participación de unas personas en por lo menos 20 homicidios, y la presunta omisión de la Fiscalía en investigar a esas personas.



(Le puede interesar: Gustavo Petro es denunciado por el fiscal Daniel Hernández ante la Cámara).



¿Por qué se vio involucrado el fiscal Daniel Hernández?

​

Este caso estuvo abierto desde 2008 pero en agosto de 2020 a la oficina del fiscal Hernández llegó una petición del investigador de líneas, es decir, el encargado de las interceptaciones, en el que le manifestaba su preocupación porque supuestamente no se estaba avanzando en el esclarecimiento de esos homicidios ni en investigaciones contra los fiscales que en todo ese tiempo habían tenido los procesos.



Por ese motivo, 12 años después del inicio de la investigación, por decisión de la vicefiscal general, el fiscal general y el jefe del CTI, el expediente fue reasignado a Hernández el 9 de noviembre de 2020.



(Lo invitamos a leer: 'El Presidente ha puesto en peligro mi vida': fiscal Francisco Barbosa).



¿Qué se ha hecho en la investigación?

​

Tras la reasignación, el despacho de Hernández ordenó verificar todo el proceso y volver a escuchar las interceptaciones que se habían hecho hace más de 10 años para determinar si en efecto la Fiscalía o los fiscales en su momento no actuaron, sino si había pruebas suficientes frente a los homicidios que terceros habrían cometido y que ellos supuestamente no investigaron.

Facebook Twitter Linkedin

El fiscal Francisco Barbosa dice que debe reaccionar cuando se pone en riesgo la seguridad y la vida de sus funcionarios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Cuántos homicidios son?

​

Si bien la publicación del presidente Gustavo Petro, en la que comparte una noticia publicada por el periodista Gonzalo Guillén, habla de la supuesta omisión de la Fiscalía en investigar al menos 200 homicidios, también hay discordia sobre la cifra.



En entrevista con Caracol Radio, el fiscal Hernández mencionó que la comunicación del investigador preocupado porque no se investigaban hechos mencionaba que en esas interceptaciones había pruebas suficientes en contra de unas 20 personas que habrían participado en unos 20 homicidios.



¿De dónde salen entonces 200? Hernández continuó explicando que el investigador preocupado comenzó a enviarle por WhatsApp, cada tanto, una serie de enlaces con noticias de prensa sobre cosas que pasaban, por ejemplo, una noticia sobre panfletos amenazantes en un municipio de Magdalena. Esos enlaces sí son muchos, pero son enlaces de prensa y no una relación de víctimas como tal.



(Lo invitamos a leer: Las voces de rechazo por las amenazas a dos magistrados de la JEP).



¿Por qué dice Petro que no se evitaron 200 asesinatos?



En varios trinos, el presidente Gustavo Petro ha señalado que la Fiscalía no impidió el asesinato de más de 200 personas a manos del 'clan del Golfo'. Por ejemplo, en una publicación del 4 de mayo, Petro dijo: "Las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el clan del golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato".



Y el 6 de mayo, cuando ya se había desatado la controversia con el fiscal general Francisco Barbosa y la Corte Suprema había llamado la atención sobre palabras usadas por Petro, el jefe de Estado contestó en un comunicado: "Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado, Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la fuerza pública".



De entrada, la versión de Hernández es que nunca han sido 200 asesinatos, pero más allá de eso, la investigación de estos casos solo la comenzó a conocer Hernández desde el 2020. Es de recordar que la denuncia, en 2020, del investigador que interceptó líneas entre 2008 y 2020 refiere que en esos años se habrían cometido al menos 20 homicidios, es decir, antes de que Hernández tuviera el caso, y antes de que Barbosa fuera fiscal general de la Nación.



¿En qué está ahora la investigación?



Según Hernández, desde que recibió el expediente se han impartido varias órdenes para investigar los homicidios y la supuesta corrupción judicial de fiscales.



Además, informó que hay varias personas capturadas pues este es un caso que está activo y vigente, y que se avanza en la reescucha de las más de 200 líneas que en su momento se interceptaron, y cuyos audios están en 54 CD, aunque explicó que no podía detallar más porque estaría violando la reserva legal del expediente.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: