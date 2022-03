En la tarde de este miércoles, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, a través de su cuenta en Twitter, le respondió al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras haber afirmado que la operación militar en Putumayo fue un "asesinato".



Petro se refiere a una actuación adelantada por el Ejército Nacional (el lunes), que el presidente Iván Duque presentó: "En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)".



Sin embargo, organizaciones sociales de la región señalaron que los fallecidos fueron campesinos, no miembros de la organización criminal.



El candidato por el Pacto Histórico respondió al tuit de Duque: "No es neutralización, señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos".



En mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos. https://t.co/845D0KpxVK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 30, 2022

La respuesta del mindefensa

Molano anexa un video en el que se ve a hombres armados, que serían los muertos, y asegura que el Ejército Nacional "informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima".



El Ministro afirmó en respuesta a Petro que "a los 'inocentes civiles' se les incautó arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros.

Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos".



Y señala Molano que "el inocente campesino hiere con un fusil a un soldado", en referencia al uniformado que resultó herido en medio de la operación.



El Ejército reiteró que la operación iba dirigida contra alias Bruno, jefe de finanzas de los 'Comandos de la Frontera', encargado de actividades relacionadas con el narcotráfico.



La Fiscalía General ya está al frente de la investigación por los hechos registrados en Putumayo.

