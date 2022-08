En la noche de este martes el fiscal general, Francisco Barbosa, dio a conocer que se reunió con el presidente Gustavo Petro para hablar de varios temas de interés nacional, entre ellos la seguridad, la justicia y el orden público, en los cuales no será un obstáculo para el ejercicio de gobierno del jefe de Estado.



Asimismo, el fiscal se refirió a la intención del presidente de retomar los diálogos con el Eln, lo cual desembocó en que se suspendan las órdenes de captura en contra de los líderes de esa guerrilla.



"Frente a los diálogos del Eln, ustedes vieron que yo di la declaración en la que el presidente tomó la decisión de iniciar unos diálogos con el Eln, y la Fiscalía rápidamente tomó la determinación de suspender las órdenes de captura de las personas designadas como negociadoras", explicó el jefe del ente acusador.



Asimismo, aclaró que el tema de la primera línea, algo que ha sido ampliamente discutido por el presidente, no se tocó en este encuentro "porque ya me había comunicado con el ministro de Justicia sobre el tema, a quien le expliqué los números de lo que está ocurriendo alrededor de todos esos procesos judiciales", resaltó Barbosa.



Asimismo, dejó claro que "no existe una idea de la Fiscalía de pensar que estamos hablando de una persecución contra el grupo cualquiera, estamos con personas que han cometido delitos".



Por último, Barbosa destacó que los comentarios del pasado en los que hubo diferencias con el presidente se dieron en un marco distinto, y por eso quedan totalmente superados: "De hecho, lo que vamos a hacer es ganar confianza en un país entre sus instituciones".



En ese orden de ideas es que el fiscal general y el presidente de la República esperan seguir trazando una línea que, de manera armónica, les permita laborar de la mano con varias entidades gubernamentales.



