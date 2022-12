El gobierno de Gustavo Petro reiteró que la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública de las hectáreas sembradas con matas de coca se mantendrá, pero fue enfático en reiterar que se le dará prioridad a la sustitución voluntaria por parte de los campesinos.



En sus declaraciones, el jefe de Estado ha señalado que la política contra el narcotráfico ha fallado, y por eso planteó una nueva estrategia enfocada en incautar los grandes cargamentos de cocaína y capturar a los capos que se lucran del tráfico de las drogas.



Por eso, tras su viaje a El Tarra, Norte de Santander, trajo a colación la idea de un “programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona”. Eso sí, recalcando que esta política no va encaminada a permitir las drogas.



En efecto, Petro señaló que cuando “decimos que no vamos a atacar a un campesino, que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína. Al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína. Ese es el objetivo que le propongo al Ejército, la Policía, y a la Fuerza Pública”.



Por otro lado, EL TIEMPO consultó con el Gobierno si la erradicación forzada se iba a suspender, pero no obtuvo respuesta.

Lo que plantea el jefe de Estado es la reactivación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que se estableció en los acuerdos de La Habana, y que hoy está a cargo de Felipe Tascón Recio, quien de acuerdo con fuentes consultadas tiene listo un plan piloto para presentar, el cual tendría como base el que se planteó en el gobierno de Juan Manuel Santos. En él, varios países han ofrecido apoyo logístico y económico.



Ahora, el PNIS, a corte de diciembre de 2020 reportó que 99.097 familias se habían inscrito con un cumplimiento (de erradicación voluntaria) del 98 por ciento, lo que representa el exterminio de 43.711 hectáreas sembradas con matas de coca, y que en ese momento permitió que Naciones Unidas afirmara que con la sustitución voluntaria la resiembra no llegaba al uno por ciento, mientras que con la forzada se llega al 45 por ciento.



Hoy se indica que ese porcentaje puede llegar al 60 por ciento, cifra que tiene el antecedente de que el gobierno de Iván Duque mantuvo el programa, pero al final no le dio continuidad.

No se cumplirá la meta

El informe de Naciones Unidas, elaborado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), dio cuenta de que en 2021 Colombia fue el principal productor de cocaína a nivel mundial, con 1.400 toneladas métricas y con 204.000 hectáreas de sembradíos de narcocultivos.

Erradicación forzada en Nariño. Foto: Policía Antinarcóticos

En ese orden, la meta de erradicación forzada para este año –100.000 hectáreas– no se va a cumplir. A corte del 12 de diciembre este diario publicó que va en un 66 por ciento, es decir, en 66.000 hectáreas.



De acuerdo con el Simci, cuatro departamentos concentran los cultivos de coca, Nariño (56.615 hectáreas), Norte de Santander (42.565), Putumayo (28.205 hectáreas) y Antioquia (16.981), “zonas donde se concentran los grupos delictivos que se financian de la producción de cocaína, como disidencias, ‘clan del Golfo’ y Eln”, señaló a EL TIEMPO un oficial encargado de los programas de erradicación forzada, quien añadió que “si se compara por regiones, donde más se mata a líderes sociales y defensores de derechos humanos también coincide con las cocaleras”.



Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la orden es que la Fuerza Pública mantenga sus operaciones en estos puntos. De hecho, entre enero y noviembre de este año se incautaron 644 toneladas de cocaína, 545 de marihuana y 401 kilos de heroína.



Por eso, se espera que a mediados de enero de 2023 se tenga estructurada la política de sustitución voluntaria, para tener los primeros resultados a corte de junio, y así medir los avances del plan, señaló una fuente del Gobierno enterada del tema.



