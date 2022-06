Tras ganar las elecciones, Gustavo Petro y Francia Márquez se convertirán en el presidente y vicepresidenta de Colombia el próximo 7 de agosto y entre los retos que enfrentan está el abordaje al tema de las drogas.



Colombia es el principal productor y exportador de cocaína del mundo, un negocio que históricamente ha estado ligado a grupos ilegales que generan violencia en los territorios. Además de coca, el país también produce marihuana y, en menor medida, amapola.



Así las cosas, combatir el narcotráfico será uno de los retos fundamentales y no será tarea fácil pues a 2020 solo de coca había 143.000 hectáreas sembradas, según el último monitoreo Simci de la ONU, y los cultivos no han parado.



Además, el presidente electo ha hecho énfasis en que no recurrirá a una herramienta que lleva suspendida desde 2015: las aspersiones con glifosato, algo a lo que, en cambio, ha buscado apuntarle el actual gobierno, infructuosamente hasta el momento.



Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, señaló que frente al narcotráfico el Estado "se está quedando sin herramientas convencionales”. Esto porque tradicionalmente la lucha se ha enfocado en la erradicación forzada -manual o con aspersiones- y la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos, pero todas enfrentan problemas actualmente.



Pese a ello advirtió que las aspersiones estarían a un paso de volver, pues la Anla está estudiando el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en tres municipios de Norte de Santander y faltaría que el Consejo Nacional de Estupefacientes dé el aval, señaló. De hecho, el gobierno ya tiene lista la regulación y se habían adecuado aviones para esto, pero en enero de este año la Corte Constitucional tumbó el PMA que había, lo que obligó a volver a hacer ese trámite.



Uno de los 99.097 cultivadores vinculados al Pnis recorre una siembra de coca en Caquetá. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

La erradicación voluntaria, a través de sustitución de cultivos, también enfrenta hoy escollos. Al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) se vincularon 99.097 familias pero al 31 de diciembre de 2020, pasado el plazo de 29 meses establecido por el Gobierno para ejecutar el Pnis en su totalidad, solo 5.516 familias (el 5,57 por ciento del total) habían completado las etapas del programa y tenían en marcha un proyecto productivo de ciclo corto, según el informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En cuanto a los proyectos a largo plazo, apenas 382 familias, equivalentes al 0,39 por ciento de las vinculadas, cuentan con estos.



Pese a esto, para Cruz uno de los mayores aciertos en una futura política de drogas sería enfocarla con base en el acuerdo de paz y mantener la erradicación voluntaria, haciendo algunas reformas para que sea más eficiente. “Aunque algunas cosas no se solucionan con la sustitución, el principal esfuerzo es fortalecer el programa y conversar para resolver los cuellos de botella”, señaló.



Aunque algunas cosas no se solucionan con la sustitución, el principal esfuerzo es fortalecer el programa y conversar para resolver los cuellos de botella: Luis Felipe Cruz

En esto coincide María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, quien dijo que fortalecer el Pnis implicaría hacerlo más integral y conectarlo con otra estrategia del acuerdo de paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que ayudaría a enfocar estos esfuerzos al desarrollo rural.



La directora del Cesed recalcó que el glifosato tampoco fue en su momento una solución de fondo, “nunca acabó el narcotráfico, estamos dejando una herramienta poco costo efectiva y que genera problemas a la salud, el medioambiente y desplazamiento de cultivos a zonas importantes”.



Por eso para ella el reto será el enfoque en desarrollo rural y comenzar una conversación a mediano plazo “sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y cómo estamos asumiendo los costos como país productor”.



Al respecto Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que la lucha contra el narcotráfico es una lucha multilateral “y debe comprender esfuerzos de todos los países. Colombia tiene que coordinar adecuadamente con otros actores relevantes en esa materia dentro de la cadena de producción o distribución”.



Hacia allí apunta otro reto en política de drogas que señalan los expertos: perseguir más efectivamente la cadena criminal, eso implica los grandes narcos y no enfocarse tanto en el productor o el consumidor.



“Lo importante no solo es apresar a los cabecillas porque, como vimos con Otoniel y otros, apresar al de arriba hace que la estructura se mueva y siga. Hay que fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el lavado de activos y las finanzas ilegales”, señaló Cruz.



Vélez agregó: “El reto es cómo acabar con las estructuras criminales, todos estamos de acuerdo en que el cultivador no es el foco”.

El abordaje al consumo de drogas

Las sustancias psicoactivas más consumidas en Colombia son legales: cigarrillo y alcohol. En cuanto a las ilícitas, el listado lo lidera la marihuana. Foto: iStock

Frente al consumo, otro punto de las políticas de drogas, la directora del Cesed señaló que debe haber una discusión sincera sobre la guerra antidrogas, “regular el consumo adulto de cannabis y tener un enfoque de salud pública para lo demás".



Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), que trabaja en la mitigación de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas -legales e ilegales-, señaló que al hablar del enfoque de salud pública este debe verse especialmente para la pequeña porción de personas con un consumo problemático de drogas, que es cuando hay una pérdida de funcionalidad diaria, ellos y ellas deben poder acceder de forma rápida a un tratamiento digno y a bajo costo.

El 85 por ciento de la gente que consume no tiene problemas graves derivados de esto, esa gente tiene que ser atendida con reducción de riesgos y daños: Julián Quintero

Para las demás personas que no tienen un consumo problemático el enfoque debe transitar, consideró Quintero, a ver esto como “un comportamiento social de riesgo, que tiene que ser incorporado y atendido por el sistema de salud de tal manera que las personas que toman la decisión de consumir y no tienen problemas tengan una atención sin estigmatización”. También señaló que en esto es importante permitir la participación de las personas consumidoras en el diseño del abordaje a este fenómeno.



Agregó que no solo se deben abordar las sustancias ilegales sino las legales como el alcohol y el cigarrillo.



Finalmente Quintero consideró que hay que incorporar la reducción de riesgos y daños como el principal enfoque de intervención “porque en los próximos 10 años se viene un giro global hacia la regulación de los mercados, al hablar de un escenario con drogas reguladas no es la prevención lo que va a ser más efectivo, la prevención debemos dejársela a los colegios y a la familia; el consumo problemático a los centros de tratamiento; pero el 85 por ciento de la gente que consume no tiene problemas graves derivados de esto, esa gente tiene que ser atendida con reducción de riesgos y daños”, concluyó.



Las propuestas que ha hecho Petro

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En su programa de Gobierno, Gustavo Petro dio puntadas a cómo será su abordaje sobre algunos de estos temas de política de drogas.



Por ejemplo, afirmó que buscarán un proceso integral de sustitución de economías ilegales hacia "una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza”. En ese enfoque ha dicho que se cambiará el paradigma hacia la regulación.



También habló de articular el Pnis a su política de economía productiva para salir de la economía ilegal de la cocaína a una “basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeños productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas”.



Explícitamente Petro habla de prohibir la aspersión aérea con glifosato por razones de salud pública y ambiental.



Frente al tema de la guerra antidrogas, que varios expertos ven como un fracaso tras 50 años en los que las drogas no se han acabado, el presidente electo sostiene que la esa guerra ha fracasado y el país necesita avanzar hacia una agenda internacional "basada en los derechos humanos y la construcción de la paz, la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública”.

