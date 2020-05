¿Debe el Fiscal apartarse del caso de Petro y los audios del 'Ñeñe'?

El anuncio que hizo el fiscal Francisco Barbosa en una entrevista con Noticias RCN, en la cual aseguró que abrió una investigación relacionada con la campaña presidencial del hoy senador Gustavo Petro porque, supuestamente, aparece mencionado en los audios de José Guillermo ‘ Ñeñe’ Hernández, generó polémica en la opinión pública.

Según dijo Barbosa, en los audios de Hernández se lo escucha hablando de una “presunta financiación de mineros en la campaña de Gustavo Petro”, y por eso señaló que se había abierto “esa veta investigativa” para saber qué estaba pasando con la financiación de esas campañas en La Guajira, por lo que dio órdenes a la Policía Judicial para “que verifiquen eso en el Consejo Nacional Electoral”.



Barbosa también dijo que, así como va a llamar al gerente de la campaña presidencial de Iván Duque, que aparece mencionada en los audios del ‘Ñeñe’, también llamará al gerente de la de Petro.



Uno de los primeros en reaccionar fue Petro, quien publicó en Twitter el audio al que se refiere Barbosa.

“Mucha bellaquería la del Fiscal Barbosa que, buscando defender a su amigo íntimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme a mí y a mi gerente penalmente por esta conversación de alias ‘el Ñeñe’”, dijo el líder de la Colombia Humana.

Según el senador, en los audios se escucha al ‘Ñeñe’ decirle a un interlocutor desconocido que Petro ganó en La Guajira por el apoyo que recibió de mineros de la región.



“Me apoyaron miles de mineros trabajadores del carbón porque creyeron en mi propuesta de construir una economía descarbonizada y de hacer una reconversión laboral de los trabajadores del carbón hacia las energías limpias. Usted, fiscal, no puede criminalizar el apoyo de los obreros”, escribió el congresista y excandidato presidencial.



El hecho generó este martes un choque en la Cámara, entre el representante David Racero, opositor al Gobierno Nacional, y su colega del Centro Democrático, Juan David Vélez. En medio de la plenaria, Racero puso el tema y lo atribuyó a la “politización” que, según dijo, existe en la Fiscalía General “en contra de los sectores alternativos y de oposición”.

No me parece que se derive la comisión de delito alguno. La

Y Vélez, representante uribista, le replicó a Racero diciendo que las campañas de Duque y de los congresistas uribistas “no tienen ningún problema” en que las investiguen y pidió “que así sea la misma disposición del senador Gustavo Petro”.



También hubo reacciones de la academia y juristas que afirmaron que de la conversación no se desprende nada que deba ser investigado. Por ejemplo, Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dijo sobre el audio que se ha conocido: "No me parece que se derive la comisión de delito alguno. La

Fiscalía necesita urgentemente recuperar su credibilidad, no terminar de perderla".

Por su parte, el senador del Polo, Iván Cepeda, dijo que mientras “hay montañas de pruebas que comprometen al presidente Duque y al senador Uribe, el Fiscal decide investigar a Petro”. Acto seguido, cuestionó si Barbosa debería declararse impedido.



Lo mismo dijo el senador Gustavo Bolívar, quien señaló que Barbosa debería apartarse en los casos de los audios del ‘Ñeñe’ porque “no hay garantías si sigue al frente”.



EL TIEMPO consultó con analistas si hay lugar para un impedimento frente al caso de Petro. El exvicefiscal Francisco José Sintura dijo que legalmente no hay nada que haga que Barbosa deba apartarse pues “ser amigo o compañero de estudios o exsubalterno del Presidente no es una de ellas cuando el investigado es un opositor en la candidatura presidencial”.



Por su parte, el penalista Camilo Burbano dijo que tampoco ve lugar a un impedimento porque, en todo caso, Petro tiene fuero y, por lo tanto, no sería la Fiscalía la que lo investigue, sino la Corte Suprema, aunque el ente acusador sí podría investigar a otros miembros de su campaña. Pero en esos casos no ve que haya una causal para apartarlo.



El exfiscal Mario Iguarán dijo que no ve razón para que Barbosa se aparte ya que no se conoce que haya amistad o enemistad grave entre Petro y el Fiscal.Y el exministro de Justicia Carlos Medellín dijo lo mismo y señaló que si alguien no está de acuerdo, podría recusar al Fiscal para que la Corte Suprema decida.



Aunque en el caso de Petro no se han pronunciado, en mayo pasado Dejusticia le pidió por segunda vez al Fiscal Barbosa que se aparte de las investigaciones por los audios del ‘Ñeñe’ y las presuntas irregularidades en la campaña de Duque, afirmando que él tiene un potencial conflicto de interés por su “amistad entrañable con el Presidente”.

