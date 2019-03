Petro no concilia en demanda por injuria que le puso Uribe 

La Corte Seuprema de Justicia aseguró que continuará con el trámite de la denuncia que hizo el senador Álvaro Uribe contra Gustavo Petro por injuria y calumnia.

El alto tribunal manifestó que hay una "ausencia no justificada" del senador Petro ante la Sala de Instrucción a la que debía asistir para intentar conciliar.



Al excandidato presidencial "no le asiste ánimo conciliatorio", dijo la Corte al reiterar la continuación del trámite.

Por ausencia no justificada del senador @petrogustavo a audiencia, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ determinó que no le asiste ánimo conciliatorio y dispuso continuar trámite de denuncia que formuló en su contra el también senador @AlvaroUribeVel por injuria y calumnia. — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 26 de marzo de 2019

Sin embargo, Petro manifestó a través de su cuenta de Twitter que "no hay ausencias de conciliación no justificadas, se decide conciliar o no".

El abogado Abelardo de la Espriella, quien representa a Uribe, ha dicho que el senador Petro cometió los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas al señalar que gracias los expresidente Uribe y César Gaviria los trabajadores en Colombia fueron “llevados a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual”. Esa afirmación la hizo durante una entrevista el pasado 24 de agosto del año pasado en La W.



Por su parte Petro recalcó este martes que sus acusaciones contra el expresidente Uribe "en 15 años están sustentadas. No deseo conciliar por tanto", dijo.



Añadió que es "extraño que rápidamente se me llame a conciliación ante denuncia de Uribe y si demoran la indagatoria de Uribe".

