Un reciente informe con testimonios de varios líderes sociales y análisis de expertos da cuenta del balance a nivel de seguridad de los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro.



El documento, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se enfoca en la estrategia gubernamental para hacerle choque a la inseguridad en varias regiones del país, conocida en esta administración como Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV).



(Le recomendamos: Decreto que viabiliza libertad de capturados en el paro revive debate)

En esos hallazgos, en poder de EL TIEMPO, hay tanto puntos a favor, como aspectos en contra que, según la Fundación, deben ser tenidos en cuenta pronto para remediar los vacíos que reportan varias comunidades.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro en Bosconia, Cesar. Foto: Presidencia

Entre las cifras que están del lado del mandato de Petro se encuentra la reducción de amenazas y de delitos sexuales. Sin embargo, en homicidios, los primeros 100 días mantienen la tendencia de anteriores gobernantes, es decir, de un incremento en el que, de todas formas, no se observan grandes cambios.



Así lo explicó en diálogo con EL TIEMPO, Jerónimo Castillo, director de Estudios en Seguridad y Gobernanza de la FIP, quien resaltó que, si bien hay una disminución de amenazas, la pregunta que deberían hacerse es por qué hay tantas de ellas en época electoral, es decir, en los 100 días anteriores a la posesión.



(Puede leer: El 2022 es el año más violento contra líderes y defensores de DD.HH: Fiscalía)



En cuanto a asesinatos, en ese mismo periodo -antes de la posesión del jefe de Estado- hubo una media de 36.9 casos diarios; mientras que en los 100 días tras su llegada a la Casa de Nariño el promedio fue de 37.2 hechos, lo que arroja un incremento del 0.3 por ciento.



Por eso, lo que para Castillo "parece un indicador significativo, es síntoma de una situación con datos muy altos” que no puede perderse de vista, así como tampoco el hurto, pues este pasó de una media de 830 robos diarios previo a la llegada del mandatario, a 1.045 reportes luego de la posesión.

Las otras cifras

El plan del primer mandatario de instaurar dichos puestos por la vida tuvo como objetivo principal proteger y escuchar a líderes, lideresas y a personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo, principalmente en 65 municipios de 14 departamentos priorizados.



"Este Plan se ampara en el rol de conservación del orden público que tienen gobernadores y alcaldes, y en su responsabilidad de proteger a líderes, lideresas y a personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo", describió la FIP en su entrega.

Este Plan se ampara en el rol de conservación del orden público que tienen gobernadores y alcaldes, y en su responsabilidad de proteger a líderes, lideresas y a defensoras de derechos humanos. FACEBOOK

TWITTER

Para llegar a ese cometido, el Gobierno trazó la realización de sesiones semanales en las que varias entidades de orden nacional, entre ellas ministerios, la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Defensoría, hacen presencia en una mesa de diálogo de determinado municipio, en la cual también se sientan autoridades locales, líderes y defensores.



(Le sugerimos: Procuraduría vincula a otros dos polícias por homicidio de Javier Ordóñez)



Estos dos últimos actores precisamente participaron de un sondeo de percepción hecho por la Fundación Ideas para la Paz. En él, de 279 líderes encuestados en 39 municipios, el 57 por ciento dijo conocer poco o nada de qué tratan los PMUV.



No obstante, la mayoría de ellos -el 51 por ciento- sí han participado de las mesas instaladas en los municipios, aunque hay una apretada división en los encuestados a la hora de opinar si esas reuniones han sido efectivas para frenar la violencia.



Otra conclusión del trabajo hecho por la FIP -construido con información de la Policía Nacional- es que en el 49 por ciento de municipios, según el sondeo, no se han reunido la primera vez a discutir las problemáticas de las comunidades. Y sumado a eso, cuando se instalan los encuentros, la comunicación entre autoridades y pobladores en su mayoría ha sido débil, pues ha primado el desconocimiento de lo discutido.



Además, con lo expuesto por la FIP, Jerónimo Castillo añadió que aunque la idea en un principio ha sido llevar varias instituciones a cada municipio, la mayoría de veces los que han dado la cara con fuerte presencia son la Personería, la Unidad Nacional de Protección y la Fuerza Pública, por lo que los Puestos de Mando Unificados por la Vida "parecen más consejos de seguridad ampliados".



Por otro lado, de acuerdo al sondeo, la seguridad luego de realizados dichos puestos se ha mantenido igual o ha mejorado. Así mismo, esas acciones con la comunidad han permitido, de acuerdo a líderes y defensores, identificar de manera correcta los factores de riesgo en cada sitio y poner en marcha acciones preventivas.



(Le dejamos: Casi 300 celulares, 743 armas blancas y 4,5 kilos de drogas hallaron en cárceles)

Tensiones y oportunidades

Una de las principales recomendaciones que se lee en el informe de la FIP es que el Gobierno debe aterrizar su idea de instaurar una política pública de atención integral en las regiones, y no solo quedarse con lo que hagan sectores cercanos a la cartera de Defensa.



"De lo contrario, existe el riesgo de quedar atrapados en el viejo sistema, donde las decisiones de seguridad, convivencia y justicia las determina la Fuerza Pública", subrayó la Fundación.



Frente a uno de los subtítulos del informe, "Más discurso que cambio", Castillo añadió que "hay discurso porque se quiere un diálogo con comunidades, pero si no hay una estrategia clara no se hablará de reducción de homicidios".



Por eso, para la FIP es fundamental la apertura de espacios democráticos amplios que permitan a varias instituciones escuchar propuestas de diferentes sectores, y que estas se implementen a través de planes no solo de seguridad y defensa, sino también de convivencia.



En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: