Durante su visita diplomática a España, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación controversial que ha despertado extrañeza entre varios sectores sobre una supuesta invasión a Venezuela que en su momento planeó el entonces presidente estadounidense Donald Trump.



(Lea también: ¿Cuál es el enredo con artículo del PND sobre la Comisión de la Verdad?).



En una entrevista que le dio al diario El País América, el jefe de Estado afirmó que durante el gobierno de Trump hubo conversaciones con Colombia sobre este tema.

En un momento, en el gobierno de Trump, se habló de invadir a Venezuela, a través de Colombia: Gustavo Petro FACEBOOK

TWITTER

“En un momento, en el gobierno de Trump, se habló de invadir a Venezuela, a través de Colombia, cuando nosotros hemos sido un país hermano, casi que con unidad de sangre”, respondió Petro a una pregunta que tenía relación con la invasión rusa a Ucrania. Precisamente dijo que no es el mismo caso, “pero se parece”.



(Le puede interesar: Así fue la visita el presidente Petro a los reyes de España).



Petro añadió que sin que fuese público, “en realidad Trump sí estaba hablando con el Gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela. Si eso hubiera ocurrido, la guerra quizás estaría aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos (...) echarían la culpa unos a un lado, los otros a otro lado, pero el error hubiera sido gigantesco”.



Finalmente afirmó que los asesores de Trump lo frenaron y eso permitió que la supuesta invasión no ocurriera.

En entrevista con El País América, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) dijo que el expresidente Trump intentó invadir militarmente a Venezuela. Vía @el_pais @Lizethsuescaa pic.twitter.com/mSDbNEdvVj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 3, 2023

(Le recomendamos: Dosis personal: concejos deberán definir en qué parques se puede consumir).



Esta afirmación ha generado extrañeza y Petro no indicó de dónde recibió la información a la que se refirió.



Por su lado, este 4 de mayo, en una entrevista en Caracol Radio, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, señaló: "Yo no estuve aquí en el país durante esa época, no estoy enterado de si fue así, lo que sé es que a través de la reunión entre Petro y Biden (hace dos semanas), estamos los dos países comprometidos en buscar una salida democrática para la situación de Venezuela".

Medios norteamericanos reportaron algo similar hace 5 años

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump, expresidente estadounidense. Foto: AFP / Archivo

No obstante, es de recordar que, del lado de Estados Unidos, no es la primera vez que se señala que Trump quiso invadir a Venezuela.



En julio de 2018 medios de comunicación estadounidense publicaron información al respecto. La cadena CNN publicó en ese momento que en agosto de 2017 el entonces presidente Trump preguntó a sus asesores sobre la posibilidad de invadir el país gobernado por Nicolás Maduro.



(Lo invitamos a leer: Redada contra el secuestro y la extorsión dejó 158 capturados).



Según fuentes cercanas al gobierno de EE. UU. citadas por la cadena, esa pregunta la hizo durante una reunión en la que se evaluaban sanciones diplomáticas para Venezuela.



El funcionario citado por CNN añadió que esos fueron comentarios privados de Trump y que en realidad “no había un plan inminente para un ataque militar” sino que el presidente norteamericana estaba pensando “en voz alta”.



(Más notas: El caso contra colombiano acusado de manejar olla de capo mexicano del fentanilo).



El informe de CNN añadió que en el mes siguiente a esa reunión de agosto de 2017, Trump también “sondeó” con varios líderes latinoamericanos, incluyendo el presidente de Colombia, que para entonces era Juan Manuel Santos, sobre la idea.



Más allá de este antecedente, no se conoce mayor información sobre por qué ahora el presidente Gustavo Petro dice que Trump quiso invadir a Venezuela desde Colombia.



En todo caso, en su entrevista con El País América sostuvo que a partir de eso fue que “los venezolanos se fueron hacia el bloque de Putin, compraron unos aviones, hicieron demostraciones de poderío militar ruso en Venezuela, y Colombia se fue hacia la OTAN, también mostrando los dientes”.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: