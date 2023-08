La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría le abrió una indagación al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, por el caso relacionado con el plan de atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro, atribuido al Eln.



La medida disciplinaria fue dada a conocer el miércoles, y generó una respuesta por parte del presidente Gustavo Petro, quien a través de Twitter aseguró que el alto oficial no tenía conocimiento previo de la situación que denunció el jefe del ente acusador, hipótesis que justamente busca despejar la Procuraduría.



“Según mi investigación interna y como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, debo decir que no fue así. La información de inteligencia que le entregan al Fiscal General no llegó al conducto regular: la comandancia del Ejército ni al Presidente”, escribió Petro.



Con esto, el jefe de Estado salió en defensa de Ospina, quien ha insistido en que atenderá cualquier cita a la que lo llamen las autoridades. En el caso del Ministerio Público, la indagación preliminar se debe a que el Comando Especial Estratégico de la institución castrense supuestamente puso al general al tanto de las intenciones de la guerrilla desde hace más de dos meses.



El comandante del ejército, general Ospina, ha sido llamado a declarar bajo gravedad de juramento sobre si ocultó información ante un posible atentado al fiscal general de la nación y otras personas.



General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En ese orden, el órgano de control dirigido por Margarita Cabello ordenó la práctica de varias pruebas que permitan aclarar la situación, “toda vez que con su presunta omisión sobre los atentados que pretendía ejecutar el Eln, el comandante del Ejército pudo incumplir sus deberes funcionales”.



Entre las pruebas ordenadas está la solicitud a la Fiscalía de que envíen la documentación de cuándo conocieron del supuesto plan criminal contra Barbosa, Cabal y Zapateiro; así como conocer detalles de la fecha en que el comandante del Ejército puso en conocimiento del Ministerio de Defensa dicha situación, en caso de que así haya sido.



Por su parte, el general podrá rendir una versión libre en la Procuraduría para dar su postura frente a los hechos que le reprochan, la cual podrá hacer personalmente o mediante una declaración escrita.



Esa información será recopilada por una asesora de la entidad, quien la compartirá después con los tres procuradores que integran la Sala, entre los que está Esiquio Sánchez, el ponente en el caso contra el general Ospina.

La denuncia

Lo que reveló la Fiscalía hace unos días es que alias el Rolo estaría moviendo al menos 3.000 millones de pesos con personas cercanas para ser utilizados en un ataque contra Francisco Barbosa, el cual se vendría ideando desde Venezuela con la participación de al menos cinco mandos del Eln, grupo que negó tales hechos.



Según la vicefiscal Martha Mancera, esa información llegó por diversas fuentes y en distintos momentos, y entre los que suministraron datos está el Ejército, el cual habría elaborado un informe en el que aparecía reseñado el nombre del Fiscal General de la Nación.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, no supo sobre amenazas al fiscal Francisco Barbosa. Foto: Presidencia-Archivo EL TIEMPO-Fiscalía

Eso llevó a abrir un proceso a nivel penal, el cual está a cargo de un fiscal que citó para el 22 de agosto al general Luis Mauricio Ospina, quien tendrá que declarar bajo juramento cómo se enteró del posible plan y cómo actuó frente a la alerta.

En este caso, la versión del presidente Gustavo Petro es que ni él ni el comandante sabían. De hecho, cuando Barbosa se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, este último respondió que apenas se enteraban, y que desde las Fuerzas Militares iban a verificar lo denunciado.



Es por eso que el mandatario resaltó ayer que ante la supuesta amenaza, “tanto Fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente”.



Mientras eso se verifica, la instrucción del Gobierno Nacional, en aras de proteger a las tres personas que podrían ser víctimas de un ataque, fue reforzar desde el Ejército la seguridad del general (r) Zapateiro; y desde la Policía la de la senadora Cabal y el Fiscal General.



Este último alto funcionario, ante dicha situación, le pidió el martes pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares a favor suyo, de su esposa y de su hija. Y que considere la posibilidad de mantenerle la protección cuando salga del cargo, el próximo 13 de febrero.

