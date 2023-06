En la tarde de este miércoles, el coronel Didier Alberto Estrada, subdirector de la Jefatura del Servicio de Policía, entregó un balance sobre la jornada realizada hoy a nivel nacional a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro.



De acuerdo con el coronel Estrada, se desarrollaron 80 actividades que "transcurrieron se forma pacífica en todo el territorio nacional, principalmente en las principales ciudades se país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras".



"Resaltamos el buen comportamiento de cerca de los 20 mil ciudadanos que se manifestaron, exaltando que no se presentó ninguna alteración a la tranquilidad de los colombianos", señaló el oficial de la Policía.



El presidente Gustavo Petro había motivado a una gran movilización que había sido convocada por las centrales obreras CUT, CGT y CTC, quienes aseguraron que saldrían a las calles para respaldar las reformas propuestas por el Gobierno.

Vista a la plaza de Bolívar desde el congreso de la República de Colombia durante las marchas del 7 de junio convocadas por el presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Petro aseguró en medio de la movilización que en Colombia no va a suceder lo mismo que pasó en Perú, donde el entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, fue destituido y enviado a prisión tras un autofallido golpe de Estado.



Para el Presidente lo registrado en Perú fue "golpe blando", término que ha usado Petro durante las últimas semanas y que, según él, se estaría gestando en Colombia.



el senador Alexander López, presidente del Congreso aseguró que "El presidente (Petro) está angustiado por las reformas sociales".



"Son reformas Vitales y esa angustia nos la transmitió. Hay sectores que no les interesa que estas reformas se den. La decisión de que todo salga mal para que nada salga bien y vamos a llevar al país a un precipicio. ", afirmó López.



De hecho, las movilizaciones de hoy fueron para apoyar dichas reformas.



