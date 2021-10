Nuevo capítulo en diferencias entre Gustavo Petro y Claudia López

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció en sus redes sociales que el senador y aspirante presidencial Gustavo Petro no logró que prosperara una tutela en su contra.



"Por segunda vez Gustavo Petro y Colombia Humana pierden tutela con la que pretendían censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización. Así como tienen derechos, que respetamos, deben aceptar cumplir deberes. Bogotá se respeta", trinó la alcaldesa.



López se refiere a una tutela que pretendía garantizar la protección de los derechos fundamentales de Petro al buen nombre, la dignidad humana, honra, presunción de inocencia, a la no discriminación por razones políticas y la oposición política.

Con este recurso, el hoy senador buscaba que la alcaldesa se retractara de unas declaraciones que entregó a medios de comunicación en las que hizo señalamientos en el marco del paro nacional.



López dijo el 10 de agosto de 2021 que varios actores políticos eran responsables de promover actos de vandalismo que terminaron con la quema de un bus de Transmilenio el día anterior, en frente al sector del humedal Juan Amarillo.



La mandataria dijo que los actos vandálicos fueron promovidos “para hacer política”. En concreto dijo: “Yo quiero insistir en que esta radicalización de jóvenes abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo es absolutamente irresponsable”.

No hubo retractación

Ante ello, Gustavo Petro le solicitó oficialmente a López una retractación el 20 de agosto, en atención a que por dichos hechos no hay denuncia, ni sentencia judicial que responsabilice al sector afín a Petro.



“Ello, en aras de restablecer mis derechos constitucionales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas”, dijo Petro en la petición de retractación.



Sin embargo, la alcaldesa le contestó el 3 de septiembre pasado diciendo que ella se refirió a Gustavo Bolívar y no a Petro. “No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted ni a su organización o movimiento político Colombia Humana”, dijo al indicar que la referencia a Bolívar ni es falsa ni se refiere a hechos de connotación penal.

Ante la ausencia de retractación, el caso llegó a la justicia vía tutela, y el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al que correspondió el caso, consideró que el recurso era improcedente.



El juzgado señaló que la alcaldesa no nombró a Petro ni hizo referencia a que el partido que él lidera fuera el responsable de la radicalización de la protesta en la ciudad. Y le dio la razón a la alcaldesa al considerar que con sus declaraciones no intentó menoscabar los derechos de Petro.



Frente a los señalamientos al petrismo, que hizo la alcaldesa, el despacho consideró que se trata de una afirmación genérica que tampoco afecta los derechos del senador Petro quien "no puede hacerse responsable de las actuaciones de las personas que sean afines a su grupo político o ideológico".



Igualmente, el juez se abstuvo de hacer un pronunciamiento en el caso del senador Gustavo Bolívar al considerar que si vio sus derechos afectados, es él quien debe acudir a los recursos existentes para que se le respeten. Añadió que Bolívar está siendo indagado por la Corte Suprema de Justicia por los hechos mencionados en la tutela.

