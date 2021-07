Inadmiten demanda contra Petro por señalamiento de promover protestas

La Corte Suprema de Justicia inadmitió una denuncia contra el senador Gustavo Petro por promover marchas que terminaron en actos de vandalismo.



El 30 de abril llegó a la Corte la denuncia por correo electrónico contra Petro, el congresista Gustavo Bolívar y los integrantes del Comité de Paro por delitos de concierto para delinquir e instigación para delinquir.



En concepto de los denunciantes, estas personas promovieron la realización de protestas que terminaron en actos de vandalismo y que, además, iban en contra de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.

Trino de Gustavo Petro sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Foto: TW: @petrogustavo

Luego, el 20 de mayo, llegó otra denuncia que se sumó a la primera y que señalaba a los denunciados de conductas como abuso de autoridad, terrorismo y extorsión.



La Corte hizo referencia a antecedentes sobre las denuncias "con relato impreciso y sin fundamento demostrativo", y señaló que deben ser inadmitidas "cuando no sea posible establecer razonablemente la ocurrencia de una conducta punible, las circunstancias de su comisión, la identificación de sus autores o, en general, encauzar la investigación".



El tribunal señaló que las denuncias son tan abstractas que impiden desplegar una investigación para llevar a la recolección de elementos probatorios, y que se dedicaron a hablar de su notoriedad y liderazgo para atribuir su supuesta responsabilidad en el resultado de las protestas.



Igualmente señaló que, "dada la vaguedad" de las referencias a Petro y Bolívar, no es posible establecer conexiones con los hechos que se les atribuyen.



La Sala concluye que no hay una imputación definida, ni con la suficiente serenidad, como para señalar que los congresistas incurrieron en delitos.

