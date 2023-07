La decisión del presidente Gustavo Petro de negarse a la suspensión del alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez, investigado por irregularidades en obras del acueducto y alcantarillado de la ciudad, abre la puerta para que personas condenadas disciplinariamente por la Procuraduría puedan aspirar a ser elegidos en octubre en cargos de elección popular.



Así lo advirtió ayer la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, luego de conocer la determinación de Petro de no hacer efectiva la suspensión del alcalde -que por tratarse de un distrito especial tenía que resolver-, acudiendo a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2020 falló contra Colombia y en favor de Petro cuando señaló que la Procuraduría no podía destituirlo a él —cuando era alcalde de Bogotá— pues, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH), eso solo podía hacerlo un juez penal en una condena.



“En Colombia, Estado de derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo al Presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país, como es la Corte Constitucional”, dijo la Procuradora. Y fue más allá al advertir sobre los posibles efectos de la decisión de Petro: “No es posible que en este momento electoral que vive nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados, tranquilamente, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción e inhabilitación”.



Aunque no hizo referencia a nadie, son conocidas las aspiraciones del excandidato presidencial Rodolfo Hernández y de la cuestionada exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto para presentarse a las elecciones regionales. Ambos fueron sancionados por el Ministerio Público.



Rodolfo Hernández se lanza como gobernador de Santander Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Ante las declaraciones de la Procuradora, el jefe de Estado le contestó ayer que “cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución, no es un caos”, y añadió que no va a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estas son obligatorias para Colombia.



El pronunciamiento de Petro generó controversia pues cuestionó las facultades que hoy tiene el órgano de control, que tomó la decisión de suspensión como medida cautelar y no como fallo definitivo.

Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana ds Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia. https://t.co/WHTt0LAB3N — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2023

¿Puede negarse?

La decisión se produce luego de que el Congreso aprobó una norma para ajustarse a lo manifestado por la Corte IDH y tras un pronunciamiento al respecto de la Corte Constitucional.

Desde el Palacio de Nariño, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió la posición del Gobierno: “La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano y por lo tanto es obligación del Presidente aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la CADH, que establece que solo mediante decisión de un juez competente en un proceso penal se puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente”.



A su turno, el exprocurador Jaime Bernal consideró que la decisión en cuestión, como medida cautelar, debe cumplirse.



“Existe el control de convencionalidad, pero la decisión de medidas cautelares es factible. Además ya hay pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto (la posición de Petro) genera inseguridad en los órganos de control y la administración de justicia”, expuso.



Agregó que en Colombia “se habla de corrupción en todas partes y se está limitando la forma de combatirla. Es crear una inmunidad disciplinaria para funcionarios de elección popular. Sería ilógico frente a la corrupción en el país”.



El penalista Camilo Burbano dijo que en cumplimiento de lo que dice la Corte IDH, la Procuraduría no podría destituir a funcionarios de elección popular, y que Petro “se está apegando a lo que dice la Corte IDH. Pero en teoría, ahí hubo un choque de trenes”.

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Por su lado, el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez consideró: “El Presidente, en este caso, no tiene la razón. Está desconociendo no una decisión de la Procuraduría, sino lo que estableció la propia Asamblea Nacional Constituyente del 91; en segundo lugar, está desconociendo el fallo reciente de la Corte Constitucional que reiteró la competencia de la Procuraduría para disciplinar incluso a funcionarios de elección popular, y que para que se cumpla la sanción debe pasar por el cedazo del Consejo de Estado. No hay ninguna razón para que hoy, con la norma vigente y el fallo de la Corte, un funcionario como el Presidente se abstenga de ejecutar las órdenes. El problema es que han interpretado de manera tergiversada el fallo de la Corte IDH”.



Otro analista cuestionó que aunque el fallo de la Corte Constitucional sobre el proyecto que reformó a la Procuraduría para ajustarla a lo manifestado por la Corte IDH salió en febrero, aún no se conoce un texto definitivo y que eso permite hacer interpretaciones.

Nuevos cambios

El presidente Petro, incluso antes de ser elegido, ha promovido cambios de la Procuraduría y planteado la posibilidad de que se convierta en una especie de fiscalía anticorrupción, pasando al Poder Judicial.



Y en el proyecto de armonización carcelaria que será llevado al Congreso se incluye una modificación del delito de elección ilícita de candidatos que, de nuevo, tocaría los dientes de la Procuraduría y la Contraloría.



Se trata de eliminar las expresiones “disciplinaria o fiscal”, con lo que el delito solo se aplicaría frente a personas con condenas penales que podrían ser condenadas por aspirar a cargos de elección popular a pesar de esa pena de un juez.



Redacción Justicia

