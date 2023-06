Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, declaró este viernes ante la Fiscalía General de la Nación que ha recibido amenazas en contra de su vida, por lo cual solicitó protección y va a recopilar elementos para aportarlos en una denuncia formal.



Eso se llevó a cabo en la mañana de este 23 de junio, día en el que también se publicó en la W Radio un reporte del periodista Daniel Coronell, en el cual anunció que Benedetti -según él- se reunió con el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado lunes festivo.

El presidente Gustavo Petro en reunión hace varias semanas con Armando Benedetti cuando él era embajador. La foto no es de la cita del hotel de Bogotá de la que habla el ahora exfuncionario. Foto: Twitter: @AABenedetti

El lugar de encuentro, de acuerdo a la versión del exembajador recogida por la emisora, fue un hotel ubicado en el occidente de Bogotá, al cual llegó Petro -acompañado de su esquema de seguridad- para compartir algo de comida ligera con su exfuncionario.



Es de resaltar que hace tres semanas Benedetti salió junto a Laura Sarabia -exjefa de gabinete- del Gobierno Nacional, luego del escándalo que tiene varias aristas, una de ellas los audios en los que él habla de que recibió 15.000 millones de pesos para la campaña del jefe de Estado, diciéndole a Sarabia que se sentía extrañado por el trato que desde Bogotá le estaban dando, versión que indaga la justicia para establecer si se trató de financiación irregular.

Laura Sarabia. Foto: Presidencia

De acuerdo al reporte de Coronell, el encuentro ese día festivo no pareció ser tenso, pues de hecho compartieron algunos alimentos. No obstante, el presidente Petro entregó una versión distinta, y en ella le contó al periodista que hace mucho no veía a Benedetti.



"El lunes festivo lo dediqué en Palacio a consejo de seguridad y de ministros. Llegamos hasta la medianoche organizando la sesión de Gobierno en La Guajira”, fue lo que respondió Petro.



Tras el cruce de versiones fue que de forma presencial Armando Benedetti se reunió con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para hablar de sus problemas de seguridad. En la Fiscalía, además de escucharlo por ese tema, lo estaban esperando para tomarle la declaración juramentada dentro del caso por los 15.000 millones de pesos que él mencionó para la campaña de Petro.



Sin embargo, Benedetti le respondió a EL TIEMPO que hasta el mediodía no había sido citado formalmente, y que solo se limitó a hablar de temas de seguridad. Dentro del caso de financiación, su abogado ya anticipó que guardará silencio.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

