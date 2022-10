Por medio de un oficio de 51 páginas, la Fiscalía General de la Nación determinó que el asesinato de Gustavo Alexi de Silvestri Saade fue un crimen de lesa humanidad, lo cual lleva a establecer que fue un homicidio en persona protegida.



De Silvestri murió el 10 de octubre de 2002 luego de que sicarios al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron en moto hasta la puerta de su casa a dispararle con un arma de fuego, al momento en el que él disponía a bajarse de su carro.



20 años después del ataque, y al borde de que el delito prescribiera, el abogado Miguel Ángel del Río destacó la importancia jurídica y simbólica que tiene la declaratoria como crimen de lesa humanidad.



"Para nosotros esta decisión es muy importante, desde hacía muchos años veníamos luchando con la Fiscalía para que esta fuera una de las consecuencias de la investigación. El pasado 10 de octubre se cumplían 20 años del homicidio, es decir que la acción penal en ese sentido prescribiría, por eso para nosotros era fundamental la declaratoria por el símbolo que tuvo el profesor Gustavo de Silvestri en Barranquilla", detalló el penalista.



Hoy después de 20 años la fiscalía declara “Crimen de lesa humanidad” el cruel asesinato de Gustavo de Silvestri. Un largo camino de angustias y dolor para su familia. Como representante de víctimas aplaudo la decisión. Los determinadores responderán ante la justicia. pic.twitter.com/2DeKZeaRpc — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) October 28, 2022

De acuerdo a Del Río, luego de la declaratoria por parte de la Fiscalía Quinta ante los Juzgados Penales del Circuito de Especializados de Barranquilla, lo que viene ahora es estar al tanto de lo que haga el ente acusador para dar con el paradero de los determinadores de este homicidio.



Gustavo de Silvestri era directivo del sindicato de Coolechera y miembro de la junta directiva de la empresa, la cual, aparentemente estaba en la mira de las AUC -al mando de alisa Jorge 40 y Salvatore Mancuso- porque pertenecía a la guerrilla. Al no querer renunciar a su cargo, las Autodefensas lo convirtieron en su objetivo hasta quitarle la vida.



Con la declaratoria de delito de lesa humanidad, el delito ya no prescribirá, y su efecto de que vencía el pasado 10 de octubre ya no se cumplirá.



