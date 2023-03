Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, estalló este domingo en un tuit contra Nicolás Petro, luego de la polémica que suscitó que el presidente Petro le pidiera a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, investigar a su hijo y a Juan Fernando Petro, su hermano.



El mandatario hizo el pedido por “información que se rumora en la opinión pública" sobre sus allegados. Al parecer, serían señalados de haber tenido acercamientos no aprobados con organizaciones al margen de la ley en el marco de la 'paz total'.



(Lea también: Nicolás Petro se pronuncia sobre señalamientos: 'Dinero no viene de la mafia').

Hace unos días, tras conocerse la noticia sobre Nicolás Petro, Bolívar escribió un tuit en su cuenta donde no mencionó al hijo del presidente, pero que varios relacionaron con él.



"¡Que mier…! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quién. Fin del comunicado”, dijo en el tuit.



Este domingo, una vez más, Bolívar arremetió directamente contra Nicolás Petro por un chat revelado por Semana donde el hijo del primer mandatario hablaba con su expareja, Day Vásquez, y se refería al exsenador.

Hoy ellos son el obstáculo para consolidar el cambio FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Nicolás Petro se aleja de la política mientras aclara su situación).



En la conversación entre la expareja, que se dio en medio de la campaña presidencial, Nicolás Petro dijo sobre Bolívar: "Igual no me importa ese hij...".



Ante esto, el exsenador del Pacto Histórico, y uno de los más fervientes defensores del presidente, escribió: "No solo Nicolás Petro pensaba que yo era un obstáculo para la campaña por no transigir con sectores oscuros de la política. Hoy ellos son el obstáculo para consolidar el cambio. Esos sectores dentro del Pacto son la mayor amenaza. La revolución es limpia o no lo es".

No solo Nicolás Petro pensaba q yo era un obstáculo para la campaña por no transigir con sectores oscuros de la política.

Hoy ellos son el obstáculo para consolidar el cambio. Esos sectores dentro del Pacto son la mayor amenaza.

La https://t.co/cQdYx4DmVh… https://t.co/ZlrldZ5Fai — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 5, 2023

Más noticias