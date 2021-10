Disidencias de 'Gentil Duarte', estarían tras ataque a gobernador de Meta

El gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga y su comitiva pasaron la noche en la base de operaciones del Comando de Tarea Conjunto Omega tras haber sido víctimas de un ataque con explosivos.



El mismo se registró ayer, en horas de la tarde, en un punto conocido como La Cristalina, zona rural de La Macarena, Meta. Ningún integrante de la caravana resultó herido. Dos pobladores de La Cristalina resultaron lesionados.



El Gobernador ha recibido múltiples amenazas contra su vida por su posición frente a la erradicación de cultivos de uso ilícito y la deforestación que se registra en la región.



Dichas amenazas las han lanzado las disidencias al mando de alias Gentil Duarte e 'Iván Mordisco', quienes buscan el control del narcotráfico y las extorsiones en la zona oriente del país.



Por 'Duarte' e 'Iván Mordisco', el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que lleve a su ubicación y captura.

Vehículo que iba en la caravana. Foto: Policía.

Zuluaga a través de sus redes sociales señaló que ha venido recorriendo - desde hace tres días - la zona rural de La Macarena, Mesetas y Uribe.



"Y no vamos a detenernos en nuestro trabajo con la comunidad, en restablecer la confianza. Y sabemos y entendemos que a los delincuentes y a los bandidos no les gusta que el Estado haga presencia. No vamos a parar", aseguró el Gobernador.



El mandatario seccional dijo que el trabajo continuara y que "gracias a Dios, al Ejército y la Policía están bien".



La estructura de 'Gentil Duarte' cuenta con unos 1.000 hombres en armas y de acuerdo con denuncias del Ejército vienen reclutando a los menores de edad para incrementar su pie de fuerza y por ende sus actividades delictivas.



Señalan las autoridades que al paso de la caravana, unos 30 vehículos, se activó una carga explosiva que impactó un carro de la Policía, sin mayores novedades.

