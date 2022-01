Guardaparques en riesgo: protegiendo la naturaleza con la vida

A unos escasos cinco metros se encontraba el felino. Un animal que supuestamente ya no habitaba esa zona del país. Se trataba de un puma que caminaba en medio de los frailejones y del frío paralizante del Parque Natural de Los Nevados. Gabriel Echeverry lo tenía al frente y alistaba su cámara para que quedara evidencia del poco frecuente, por no decir excepcional, momento.



El puma lo miró a los ojos fijamente y le gruñó. Echeverry le tomó la primera fotografía. “Me movía cuidadosamente para no alarmarlo”, dijo. Luego se quedó sin palabras al describir lo que sintió en ese instante. No sabe si fue miedo, alegría o simple adrenalina. Alcanzó a tomar otras cinco fotos y su cámara se descargó. El felino no lo atacó. Siguió su camino y el guardaparques el suyo. Cuando lo perdió de vista quiso correr, pero era una montaña tan empinada que solo una hora más tarde llegó a la cabaña donde se hospedaban sus compañeros.



“¡Jueputa! Miren, miren, lo que vi”, decía mientras les mostraba la foto del puma. Los demás le dijeron: “Camine, camine, lo buscamos”. Ninguno había visto un felino de ese talante en el parque. Ni siquiera Echeverry, que llevaba 36 años en áreas protegidas.