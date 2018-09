Javier Ríos niega nexo con Recaudo Bogotá

La Superintendencia de Sociedades formuló cargos a Carlos Mario Ríos Velilla y a su hermano Francisco Javier por no registrar la situación de control que presuntamente ejercen sobre Recaudo Bogotá SAS, la compañía encargada del recaudo de las tarjetas TuLlave de TransMilenio.

Según una investigación de la Súper, los hermanos Ríos Velilla controlan a la sociedad, a través de Citymovil Colombia SAS en reorganización, que tiene un 60 por ciento de Recaudo Bogotá.



Así se lee en una resolución, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, en la que hay evidencia del supuesto control.



Lo que hasta ahora había trascendido es que los Ríos Velilla eran asesores de la junta directiva de Recaudo Bogotá. Además, que esta firma tenía estrechas relaciones comerciales con firmas controladas por los Ríos Velilla como Data Tools S.A. De hecho, en el listado de 14 empresas que el ‘Grupo Ríos’ inscribió ante la Súper como subordinadas, no aparecía la encargada del recaudo de las operaciones con las populares tarjetas del sistema de transporte público de la capital.

Pero el supuesto ocultamiento de nexos societarios generó una denuncia de la sociedad Angelcom, antigua recaudadora de pasajes de TransMilenio, que empezó a preguntarse por qué el ‘Grupo Ríos’ quería esconder el vínculo.



"Si se comprueba lo dicho por la Supersociedades, los Ríos tendrán que responder solidariamente por la situación financiera de Recaudo Bogotá, hoy en reorganización. Además, se tendría que estudiar una incompatibilidad por ser recaudadores y operadores de TransMilenio", le dijo a EL TIEMPO una fuente de Angelcom.

Este diario se comunicó con Francisco Javier Ríos quien negó tajantemente tener algún tipo de control sobre Recaudo Bogotá, aseguró que no habían sido notificados de la formulación de cargos y anunció que apelarán: "Esa es una de las tantas denuncias que ha hecho en nuestra contra Angelcom. Vamos a estudiar el caso con nuestros abogados".

La investigación

Para establecer si esa denuncia tenía asidero, la Supersociedades hizo un rastreo societario que se extendió a Panamá y Chile y que contiene un entramado de empresas ligadas a los Ríos.



Tras meses de indagación, el pasado 14 de septiembre, la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales de la Súper, les abrió una investigación administrativa y les formuló cargos al par de hermanos, tras encontrar evidencia que corroboraba la queja de Angelcom. De hecho, les dio 15 días hábiles para presentar descargos, so pena de imponerles una multa.



La Súper hizo en Chile el primer hallazgo en el que fundamenta esta decisión. Allí encontró que está registrada la sociedad Citymovil S.A. que, a su vez, resultó ser la dueña del 60 por ciento de su clon colombiana Citymovil Colombia SAS.



Y aquí es donde empezaron a aparecer los dos hermanos Ríos de una manera más nítida.



La Súper señala en su pliego de cargos que los dueños de la Citymovil chilena son tres empresas controladas de manera indirecta por los Ríos Velilla, por ende, no habría duda de su nexo con la colombiana.



Las tres empresas son Asesorías e inversiones Alaska Ltda., también de Chile, y las panameñas Jodama Holding Inc. y Bandoroux Int

Y hay más eviencias. La Súper revisó los documentos que Recaudo Bogotá presentó ante la Corporación Financiera Internacional (IFC) para gestionar un paquete de financiamiento, en noviembre de 2012, por 176 millones de dólares para desarrollar y operar el sistema de recolección de pasajes, gestión de flota y tecnología de información en tiempo real para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).



En la solicitud de financiamiento se anota que “Recaudo Bogotá está constituida por empresarios colombianos y líderes mundiales como LGCNS Corp. Ltd. de Corea y líderes regionales como Citymovil Colombia, filial de una empresa chilena.



“Si bien los hermanos Francisco Javier y Carlos Mario Ríos Velilla no son accionistas directos de recaudo Bogotá SAS en reorganización, es claro que la IFC, sin referirse en forma expresa a ellos, señala que la sociedad está constituida por empresarios colombianos, lo que en opinión de este despacho alude a los citados hermanos”, dice la Súper. Y agrega que estos son patrocinadores, garantes y beneficiarios reales de Recaudo Bogotá.



UNIDAD INVESTIGATIVA

