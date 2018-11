Grupo Aval veía a Pizano como un aliado, según Rafael Neira

En una entrevista con El Espectador sobre las actuaciones del Grupo Aval frente a las alertas que dio el fallecido auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, por irregularidades en contrataciones de Odebrecht (socio mayoritari), el vicepresidente contralor del grupo empresarial dijo que "Pizano se volvió una persona incómoda para los brasileños", pero no para el Grupo Aval. "Para nosotros fue un aliado", puntualizó Rafael Neira.



El Vicepresidente de la Contraloría del grupo económico sostuvo que Jorge Enrique Pizano nunca señaló sospecha de sobornos y que la primera alarma llegó por cuenta de la captura de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora Odebrecht, tras lo cual Corficolombiana se reunió con directivos de la constructora brasileña para pedir explicaciones y les dijeron que todo se trataba de un asunto político en Brasil.



Según Rafael Neira, fue tras ese episodio que le pidieron informes a Jorge Enrique Pizano de su auditoría y habría correos que demuestran que el auditor les pidió ayuda para obtener información que le había solicitado a Odebrecht y que la constructora no le entregaba.



Puntualmente, el auditor de Ruta del Sol II, habría reportado que estaba haciendo "un proceso para evitar lavado de activos" y "señaló cinco casos de proveedores". Esto habría ocurrido el 25 de junio del 2015, días después de la captura de Marcelo Odebrecht.



Rafael Neira cuenta que conoció a Jorge Enrique Pizano el 15 de septiembre del 2015 (después de las conversaciones en las que el auditor enteró de las irrregularidades de Odebrecht al entonces asesor jurídico del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez) y que se reunió con él 11 veces, pero que "no tenía la documentación para demostrar sus sospechas, porque los señores de Odebrecht no se la entregaban".



Al insistir en la buena relación que el Grupo Aval y Corficolombiana tuvieron con Jorge Enrique Pizano, anotó: "Tengo correos en los que (Jorge Enrique Pizano) nos agradece la colaboración que le dimos y la forma como lo atendimos. Él siempre estuvo cerca de nosotros. No creo que fuera un dolor de cabeza. Al contrario, creo que fue una persona que aportó, que luchó, que luchó para que se le escuchara, tanto así que los señores de Odebrecht no le entregaban la información".



Explicó que el salario de Jorge Enrique Pizano salía de la Concesionaria Ruta del Sol II y que el jefe del auditor fallecido era el presidente de esta, Eder Ferracuti.



Hizo énfasis en que, en su condición de socio minoritario de la Ruta del Sol II, Corficolombiana, a través de su filiar Episol, se vio reiteradamente sometida a las imposiciones de Odebrecht.



Redacción Justicia