Los graves señalamientos a dos generales vinculados a crimen de Galán

Por el delito de homicidio con fines terroristas fueron llamados a juicio dos generales en retiro y un exdetective del DAS, vinculados al homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

En un documento de 315 páginas conocido por este diario se resumen las evidencias contra los generales (r) de la Policía Argemiro Serna y Óscar Peláez Carmona y el exdetective del DAS Héctor Ernesto Muñoz, conocido como 'La Bruja'.



El proceso ha sido objeto de varios recursos presentados por el procurador Jairo Enrique Mejía, quien ha sostenido la tesis de la responsabilidad de los uniformados en los hechos.

(Le puede interesar: Citan a interrogatorio a Andrés Escobar, señalado de disparar en Cali).

Facebook Twitter Linkedin

General en retiro Argemiro Serna. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía señala en el documento que el crimen se dio por cuenta de una alianza de narcotraficantes, políticos y el apoyo de integrantes de la Fuerza Pública.



Y en el caso puntual del general Serna, quien para la época de los hechos era el subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, señala que en el expediente hay información sobre supuestos pagos que habría recibido de la mafia.



Y añade que el plan no solo era debilitar la escolta de Galán "sino que era menester garantizar la ausencia de operativos de seguridad en la Plaza pública de

Soacha, donde el precandidato llevaría a cabo una

manifestación política, evento que se consideró una buena

oportunidad para atacarlo, tal y como ocurrió".



Añadió la fiscal del caso que en el proceso se evidenció la ausencia de seguridad en la Plaza de Soacha, lo que fue clave para el homicidio y que los atacantes no encontraran obstáculo.



Además, se cuestionó que hay pruebas de la adulteración de los reportes o minutas sobre la presencia de efectivos de la Policía en la Plaza de Soacha el día de los hechos.



"Se abstuvo de efectuar las coordinaciones necesarias para tomar el control de la seguridad en la Plaza de Soacha el día de los hechos, sino que se aseguró de que no se tuviera la más mínima protección al pre candidato, ordenando inclusive el retiro de los efectivos policiales destacados en dicho lugar, sin justificación real alguna y con miras a borrar el rastro de su actuar dispuso, además, la adulteración de los registros y minutas del Comando de Soacha con el fin de aparentar un falso operativo de seguridad", se lee en el documento que señala que en esas actuaciones no hubo omisión, ni descuido ni desidia, sino que correspondería actos planificados.

Facebook Twitter Linkedin

General en retiro Óscar Peláez Carmona. Foto: EL TIEMPO

En el caso del general Óscar Pelaez Carmona, quien era el director de la Dijin, la Fiscalía consideró que hizo parte del plan para desviar la investigación.



El oficial en retiro está vinculado a la captura de personas inocentes, quienes en principio fueron presentadas como responsables del crimen de Galán.



"De no haber sido por esas amañadas actuaciones tanto de la Dijin como del DAS, la investigación no se hubiera centrado en personas inocentes, al punto de mantener el caso en la impunidad por

más de 20 años, luego el aporte de Peláez Carmona en tal sentido fue determinante y consiente", se lee en la decisión,.



Y añade: "Acorde a todo el material probatorio primero se capturaron a unos chivos expiatorios y seguidamente el DAS

hizo la otra parte" para conseguir supuestos informantes que señalaran a las personas detenidas".



La Fiscalía relaciona las declaraciones de testigos que señalaban a personas que ni siquiera estaban en Colombia para la época de los hechos como supuestos responsables del crimen y a los que las autoridades les dieron credibilidad.



El ente acusador considera que "estos hechos, tan meticulosamente elaborados o armados, sin duda no pudieron ser producto de coincidencias entre los investigadores del DAS y de Dijin; tampoco obedecieron a errores funcionales, pues tal habilidad demuestra la inequívoca estrategia del Plan Criminal dirigida a la 'Desviación de la Investigación'".



Y finalmente la Fiscalía llama a juicio al exdetective del DAS Héctor Muñoz Hortua, conocido como 'La Bruja', quien está vinculado por omisión al tener información de los hechos y no actuar para evitar el crimen.

Otro oficial enredado

La Fiscalía ordenó investigar al teniente Jaime Bueno Cipagauta, quien para la época de los hechos era el Comandante del Grupo de Contraguerrilla en Soacha.



Esto, por "las graves y directas acusaciones" que hicieron en su contra el cabo Josué Oved Ariza y el mayor Luis Felipe Montilla.



Bueno declaró a la Fiscalía que nunca fue requerido por parte de nadie para apoyar el

dispositivo de seguridad de Soacha. Añadió que el día de los hechos fue citado al comando de la Policía en Bogotá y que regresó a Soacha cuando llegó información de que hubo un tiroteo.



En las minutas de la Policía, sin embargo, se lee que primero llegó la contraguerrilla a Soacha y luego se registró el atentado contra Galán.



Además, testigos afirman que hubo falsedades en el caso y que a la hora que la contraguerrilla dice que llegó a Soacha en realidad seguía en Bogotá.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com