Gobierno y Congreso evaluarán hoy carta de 'Iván Márquez' y 'El Paisa'

La Comisión de paz del Congreso, en sesión extraordinaria, examinará la dura carta que a esa instancia enviaron los exjefes de las Farc Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, 'el Paisa' u 'Óscar Montero', en la cual hablan de un 'proceso fallido'.

El senador Richard Aguilar sostuvo que, además de la carta de los exguerrilleros, la Comisión en pleno va examinar los acercamientos de paz con el Eln, y los pocos avances que se han registrado.



El senador Roy Barreras indicó que la carta será también analizada con el Gobierno nacional en las horas de la tarde. Indicó que se acordó evaluar el contenido de la carta con la Ministra del Interior y el Comisionado de paz.Barreras indicó que la carta abre un canal de comunicación y “es un llamado para salvar el proceso de paz”.

Ni Iván ni Óscar están expresando su interés de salir del acuerdo de paz. Ellos solo quieren mostrar los incumplimientos que se están presentando FACEBOOK

Por su parte, Victoria Sandino, senadora del partido Farc, dijo en la W Radio que la carta enviada por Márques y 'el Paisa' no quiere decir que los exjefes guerrilleros hayan salido del proceso de paz.



“Ni Iván ni Óscar están expresando su interés de salir del acuerdo de paz. Ellos solo quieren mostrar los incumplimientos que se están presentando”, comentó.



Además, Sandino expresó que en su visita a Naciones Unidas, hace algunos días, advirtió las mismas preocupaciones que 'Márquez' y 'el Paisa' plantearon en la carta.

El exsenador del Centro Democrático Alfredo Rangel consideró que es grave que no hablen de su comparecencia a la Justicia Especial para la Paz y que “hablan de conejo” como una excusa para no seguir con sus compromisos y hacerle quite a una eventual extradición a los Estados Unidos.



“El conejo a la paz es de las Farc”, dijo Rangel.



Sectores del uribismo señalaron que los exguerrilleros deberían aclarar de una vez si seguirán cumpliendo sus compromisos.





