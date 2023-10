Gobierno rechazó que se haga campaña para elecciones ofreciendo beneficios a víctimas

Este viernes, a menos de 48 horas de las elecciones regionales, la Unidad de Víctimas hizo un llamado porque se estaría haciendo campaña hablando de otorgar beneficios a las víctimas del conflicto.



Mediante un comunicado de prensa la entidad recordó que no participa en política y rechazó “cualquier acto, afirmación, comentario o promesa que responda a los intereses de candidatos y candidatas de cara a la próxima jornada electoral respecto a la política pública de víctimas”.



Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Así mismo, señaló que “nadie puede otorgar beneficios en nombre de la Unidad para las Víctimas con ocasión a las elecciones respecto a temas como la indemnización administrativa, la atención y ayuda humanitaria, proyectos productivos y demás garantías contempladas en la Ley 1448 de 2011”, que es la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.



“Si algún candidato o candidata a entidades territoriales o corporaciones regionales ofrece acelerar trámites ante la Unidad para las Víctimas a cambio de su voto, no se deje engañar”, fue el llamado que hizo la Unidad.



El organismo también recordó que todos los trámites ante la Unidad de Víctimas son gratuitos y no requieren de intermediarios.



“Los directivos de la Unidad para las Víctimas velarán por el cumplimiento de la Directiva No. 007 del 20 de abril de 2023, expedida por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se imparten recomendaciones respecto de la participación en actividades y controversias políticas y prohibiciones en el proceso electoral para elegir gobernadores, alcaldes distrital y municipales, diputados, concejales distritales y municipales y miembros de juntas administradoras locales, periodo 2023-2027”, concluyó la entidad.





