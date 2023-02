El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que la Presidencia de la República le solicitó oficialmente el levantamiento de las órdenes de captura de integrantes del grupo conocido como 'Estado Mayor Conjunto' de las Farc, que lidera alias Iván Mordisco y que es una disidencia que nunca se acogió al acuerdo de paz de 2016.



(Lea: Los nueve 'peros' del fiscal Barbosa a Gustavo Petro sobre ley de sometimiento)



"Llegó una resolución de Presidencia solicitando el levantamiento de órdenes de captura, ninguna de ellas con fines de extradición, de disidentes de las Farc", señaló Barbosa.



(Lea: 'Iván Márquez' traicionó la paz, solo le queda el sometimiento, dice el Gobierno)

El fiscal dijo que se analizó la petición y se envió un requerimiento a la Presidencia en el que se le preguntó "en qué condición esas personas iban a negociar", en caso de se tratara de personas que firmaron individualmente acuerdos de paz y pertenecieran a nuevas organizaciones, que de manera colectiva no firmaron la paz.



"Estamos a la espera de una respuesta. En ese orden de ideas, eso es lo que tenemos y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar", agregó.



(Lea: Catherine Juvinao y Alfredo Ape Cuello conciliaron ante la Corte Suprema)



Igualmente, el fiscal Barbosa se refirió al concepto, revelado por EL TIEMPO, que la Presidencia le entregó a la Corte Constitucional, en el que diferencia a los disidentes de los desertores de la paz, indicando que estos últimos como 'Iván Márquez' solo pueden someterse a la justicia y no hacer una negociación de paz.

Barbosa dijo que no habló con el Presidente sobre ese tema en relación con 'Márquez' e indicó que, en todo caso, en su criterio, la Constitución sí faculta al Jefe de Estado a otorgar carácter político a organizaciones para iniciar procesos de paz.



"Él tiene competencia para darle validez y unos carácteres políticos a esas organizaciones", dijo al decir que esto no sucede, en cambio, para paramilitares y narcotraficantes.



(Lea: ‘El desafío de ahora es lograr la despenalización social del aborto’)



"Es él y el Gobierno el que tiene que determinar en qué condiciones ellos van a iniciar o bien negociaciones o acercamientos o diálogos para efecto de la aplicación del proyecto de ley de sometimiento", agregó.



Barbosa indicó que la claridad de las disidencias "dependerá de si el Presidente le da una valoración o carácter político a esas estructuras para entrar en procesos de paz o de sometimiento. Pero eso no va a depender de la Fiscalía, es una facultad que le compete al presidente Gustavo Petro".



(Lea: ¿Cómo serán sancionados los elegidos por voto? Abecé del fallo de la Corte)



El fiscal dijo que los grupos herederos del paramilitarismo, dedicados al narcotráfico, como el 'clan del Golfo', 'Los Pachenca' o 'Los Caparros' solo podrían someterse a la justicia.



"Frente a lo que han llamado disidencias, dependerá de si el Presidente de la República le da una valoración o un carácter político para entrar en procesos de paz o de sometimiento", dijo al indicar que el Eln, entonces, tiene el camino de un proceso de paz con justicia transicional.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia