El ministro de Justicia Néstor Osuna, en entrevista con EL TIEMPO, destapó varias de las apuestas que tiene el gobierno en temas de desmantelamiento de las bandas criminales, del traslado de la Policía y los planes en la lucha contra el narcotráfico.



El funcionario defendió el proyecto de humanización carcelaria que llevará esta semana al Congreso y que ha generado controversia.

Una de las apuestas de su cartera esta legislatura es el proyecto de humanización del sistema carcelario que para algunos sectores es una iniciativa de excarcelación. ¿Qué responde?

​

El asunto es que la respuesta penal que hemos tenido históricamente, pero exacerbada en los últimos 20 años es de solamente cárcel y mucha más cárcel para muchas conductas, para los delitos de toda la vida y unos nuevos, y eso no ha dado ningún buen resultado en el sentido de que ni tenemos unos índices de criminalidad que hayan disminuido significativamente, ni hay sensación de seguridad, ni el sistema carcelario ha logrado evitar sustancialmente la reincidencia y por el contrario hemos caído en un estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario.



Entonces este proyecto lo que intenta es hacer razonable y sensato el sistema penal y penitenciario, esto se parece a volver al espíritu originario del sistema penal acusatorio del año 2002 porque es permitirle a los jueces y a la Fiscalía en la fase inicial y después a los jueces que vayan otorgándole premios, beneficios a veces pequeños a veces mayores a las personas o que van colaborando con la justicia o que van reparando a la víctima o que van superando exitosamente procesos de resocialización. Ninguna de las medidas que está en el proyecto de ley es nueva y ninguna opera de modo automático y se da previa autorización del juez.



(Lea también: Esta es la dura respuesta del exfiscal Martínez a la JEP por comunicado)



¿Qué es lo que cambia entonces?



Le apostamos seriamente a la resocialización, la persona puede ir recibiendo beneficios a medida que paga la pena, que comienzan con beneficios pequeños que comienzan con el permiso de salida de 72 horas, si lo cumple satisfactoriamente pasa, si el juez lo autoriza, a permisos el fin de semana, y así va pasando, es lo mismo que hay en la ley pero lo modificamos para que más personas puedan acceder a ese sistema de beneficios.



¿Esto se aplica a todos los delitos?



No, establecimos una graduación, los delitos sexuales no tienen beneficios, luego hay restricciones a delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, los crímenes de guerra, corrupción que tienen beneficios pero tras el cumplimiento de una parte más alta de la pena y luego vienen otros delitos más leves que digamos también tienen una graduación de en qué momento se puede acceder un beneficio más favorable.



¿Pero con eso más gente va a salir más rápidamente y eso es lo que han criticado personas como la alcaldesa Claudia López?



Yo creo que el diagnóstico de la alcaldesa es cierto con el sistema actual, con el sistema vigente en el que no hay resocialización suficiente en las cárceles, de todas maneras las personas que están en la cárcel van a salir, cadena perpetua en Colombia no hay, entonces lo que nosotros queremos hacer es que cuando salga de la cárcel lo haga con menores riesgos de reincidir. Lo logramos garantizando que en su paso por la cárcel haya trabajado o haya estudiado eso es muy importante, si está trabajando mantiene más fácil el núcleo familiar porque puede mandar algo a sus familiares, mantener esos lazos familiares es esencial para la posterior resocialización. Con el proyecto no va a haber una apertura de cárceles para que salga gente el día que se apruebe, pero si es cierto que caso a caso los jueces van a ir concediendo beneficios con más frecuencia de lo que hoy ocurre, por eso en un plazo mediano la ley puede tener un efecto sobre el hacinamiento. Pero es claro que si no aprovechan la resocialización las penas no las vamos a modificar



(Además: Voceros de paz que quedaron en libertad ya empezaron a estudiar)

Facebook Twitter Linkedin

El operativo se hizo en 56 pabellones de alta y mediana seguridad de 18 cárceles. Foto: Inpec-Policía

¿Con las cuentas que hacen ustedes cuántas personas podrían llegar a beneficiarse y en qué tiempo más o menos van a quedar libres?



Todo eso va a depender de los jueces. Pero mire si se elimina el tipo penal de inasistencia alimentaria, son alrededor de 500 personas todos hombres que están en la cárcel, eso por principio de favorabilidad saldrían. Hoy en día la persona que cumple la mitad de la pena tiene la posibilidad de pedir la domiciliaria y el juez verá si la concede o no, nosotros lo graduamos, para unos delitos no hay domiciliaria, para otros al cumplir el 60 por ciento y otros al 50 por ciento, no tengo el cálculo exacto de cuántas personas podrían acceder porque eso va a depender de los jueces.



Pero si funciona bien el hacinamiento que hoy es del 21 por ciento podría quedar en cuanto…



Pues mire el del Inpec podría disminuir entre un 15 y un 20 por ciento, pero no de forma inmediata, eso va a ser paulatino.



(Le puede interesar: Paz total: narcos pagarían como máximo ocho años de cárcel)



¿El proyecto dice que quien incumpla pierde los beneficios, pero cómo van a asegurar que se cumplan esas medidas cuando hoy el Inpec no lo pude hacer?



Vamos por partes, el sistema de los brazaletes es tecnológicamente bastante anticuado y muy costoso. Hay numerosos sistemas en el mercado más eficaces, uno de los proyectos que acompañara la ley es tener esos sistemas de monitoreo para todos los internos, hoy no sucede eso. El que incumpla pierde el beneficio y pues responde ahora por fuga de presos. La reincidencia es un defecto del sistema actual y no de la reforma que estamos presentando, porque le insisto hoy no se resocializa en nada. Proponemos que la gran mayoría de quienes estén detenidos, estén haciendo algo, estudiando, trabajando.



¿Con este tipo de proyectos no se envía el mensaje de que el crimen triunfo y que el estado no es capaz de castigar a quienes delinquen?



Esa visión que es muy generalizada es pensar que la reforma va a ser lo mismo que tenemos, eso es precisamente lo que tenemos, que los delincuentes sienten que no pagan y las víctimas nunca son reparadas, si esta reforma se aprueba hay una fuerte apuesta también por la reparación a la víctima, que es el gran olvidado del sistema penal actual. Ahora tenemos pensado un sistema penal en el que reparar a la víctima paga, o sea, reparar la víctima da beneficios, no es que borre el castigo, pero lo disminuye. Lo mejor que puede ofrecer un sistema penal es disminuir la reincidencia, pensar que un sistema penal va a disminuir drásticamente los índices de criminalidad no se corresponde con la realidad.



¿Hay beneficios para los reincidentes?



La ampliación de beneficios no están pensados para los reincidentes, hay restricciones para ellos, el que salió por pena cumplida y vuelve a delinquir y vuelve a prisión no va a tener beneficios, y el que estando detenido recibe beneficios y los incumple, los pierde automáticamente, realmente a los reincidentes no les va bien.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas. Imagen de referencia. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

También han generado polémica los beneficios a quienes están vinculados a hechos de violencia en medio de protestas...



Nosotros nos hemos dejado guiar en ese sentido de recomendaciones de Naciones Unidas de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos sugieren, y así ha regido durante un buen tiempo en Colombia, que no se imputen delitos de concierto para delinquir y de terrorismo en actos de protesta social, la protesta pacífica es un derecho, cuando en una protesta se cometen delitos esos delitos se investigan se juzgan y se castigan, entonces si en una protesta se incendió una estación de autobuses se responde por el incendio y es además daño en bien público; si se rompieron las vidrieras de un establecimiento comercial; pues daño en bien privado, si se lesionó a una persona son lesiones y si se mató alguien eso es homicidio, todo eso está castigado, pero el delito de concierto para delinquir es una banda, que se conformó, una sociedad con el ánimo de cometer delitos, el hecho de que varias personas actúen juntas en una protesta no es exactamente que sean una banda delincuencial y lo mismo con terrorismo. Terminan arrojando unas penas altísimas que parecen un uso desproporcionado del derecho penal frente a esos hechos, es por eso que proponemos aclarar lo que ante estaba claro y es que en la protesta social si se cometen delitos se paga por esos delitos que se cometieron pero no por concierto para delinquir y terrorismo. Cuando miramos los desmanes del 2021 a mí me gustaría que miráramos qué los ocasionó, porque ahí está la solución no en la forma de reprimir sino en la forma de prevenir.



(Además: Capturado uno de los cabecillas criminales más temidos de Pereira)

"Si bajó la violencia en Colombia aunque el número de hectáreas se haya mantenido yo diría que nuestra política va bien". FACEBOOK

TWITTER

¿Ministro qué hacer con el Inpec?



Esta reforma sería incompleta si no reformamos el Inpec y la Uspec, en el proyecto está incluida una solicitud de facultades especiales para el presidente para reformar ese sistema de administración. Frente al Inpec es posible que el diseño institucional se pueda mejorar, sobre la Uspec necesitamos una articulación mucho mayor con el Inpec y por supuesto una estrategia anticorrupción. Para armar todo ese paquete fue que incluimos la facultades extraordinarias al presidente.



¿Esas facultades qué tanto permitirían?



Se habla de reformar, modificar o fusionar, porque hay muchos argumentos a favor y en contra de si volver a fusionar el Inpec y la Uspec o adelantar una reforma administrativa.



¿Pero no alcanzarían por ejemplo para acabar con el Inpec?



Acabarlo y crear un nuevo ente me suena como a cambiarle el nombre, tenemos 14.000 funcionarios en el Inpec, la mayor parte son correctos, hay unos pocos corruptos, le cambiamos el nombre, de dónde sacamos 14.000 guardias buena parte de ellos de carrera, pues de ahí mismo, las cárceles van a seguir ahí y la guardia penitenciaria va a seguir ahí y creo que sería una cosa más de maquillaje y creo que necesitamos decisiones de fondo.



¿Usted como ministro de Justicia se ve como el jefe de la Policía?



La Policía tiene su propio jefe que es el Presidente de la República y yo no me veo como presidente de la República. Ahora hay una apuesta que está en el plan de gobierno del presidente Petro y un decisión suya y es que hay que sacarle a la policía del Ministerio de Defensa, hay varias posibilidades: crear un ministerio nuevo, pasarla al Ministerio del Interior o pasarla al Ministerio de Justicia. En las largas conversaciones que hemos tenido, el presidente ha sostenido que su criterio es que hay más razones para que pase al Ministerio de Justicia, estamos haciendo un estudio para que sea un proceso serio, bien pensado y diseñado, ese estudio lo está haciendo el Ministerio de Defensa y se está mirando con la reforma policial, cuando esté lista la llevaremos al Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

La ceremonia se adelantó en la Escuela General Santander. Foto: Ministerio de Defensa

¿La idea es presentarla cuándo?

​

Pronto, pero cuando terminemos de hacer unos estudios realmente intensos que se están haciendo. Estamos mirando si se traslada que se debe quedar en las fuerzas militares, que se llevaría la fuerza de policía, esto operativamente como va a funcionar, como esto mejora la seguridad de la ciudadanía y no la disminuye, cómo presupuestalmente eso trae algún beneficio, cómo no afectar los derechos prestacionales y laborales de los policías. Todo eso no se logra en un día, es una cosa de mucha filigrana porque la policía es un órgano muy complejo con más de 150.000 personas entonces lo estamos estudiando con todo rigor con toda seriedad. La idea del presidente es que pase el Ministerio de Justicia, eso es cierto, pero si los argumentos nos indican que hay mejores razones en otro sentido pues se lo comunicaremos al presidente.



Ministro avanza la construcción de la ley de sometimiento de las bandas. ¿Hasta dónde cree que se debe llegar para desmantelar esas organizaciones?



Se debe llegar hasta el punto en que queden desmanteladas, es decir hasta el punto que el narcotráfico deje de ser la amenazas de convivencia que ha sido para los colombianos en los últimos años. Esa es la finalidad, esa es la meta, que podamos vivir en una Colombia sin la amenaza del narcotráfico.



Pero jurídicamente hasta donde llegar, ¿eventualmente por ejemplo que no paguen cárcel?



Con la oficina del Alto Comisionado hemos venido trabajando en distintos borradores de textos de cómo podría ser ese sometimiento o acogimiento la palabra es lo de menos y lo que se ha pensado es que del modo parecido como ya ha ocurrido en varias ocasiones en nuestro país y como ha ocurrido en otros lugares del mundo, pues se ofrecería a cambio de desmantelar la banda es decir entrega de información sobre las rutas, sobre la forma como se hace el negocios, entrega de bienes y aceptación de responsabilidad penal, unos beneficios de rebaja de penas, pero no amnistías ni cosas por ese estilo sino baja de penas, digamos que no hemos decidido cuanta rebaja o algo así, pero el país se familiarizó con la idea de Justicia y Paz de los ocho años, no quiero decir que ese vaya a ser el número pero digamos que ese número sabemos que no debería suscitar gran escándalo porque ya la sociedad lo utilizó en otras ocasiones.



¿Cómo evitar el reciclaje de esos grupos y que intenten aspirar también a esos ocho años?

​

La ley sería específicamente para los que entren en este proceso concreto, no sería una ley con vigencia general y lo otro yo reconozco que dependemos también de un tema de criminalidad internacional, de una cosa que ya no es estrictamente de Colombia y por lo tanto necesitamos actuar en esto de acuerdo con otros países de nuestro entorno y de todo el mundo para que haya una estrategia más certera en contra de esta criminalidad que es transnacional.



¿Precisamente sobre eso se han escuchado críticas a los resultados en la lucha contra el narcotráfico?



Quisiera contarle una cosa ya que me preguntan del tema y además que ha habido alguna información por ahí en el sentido de que las autoridades policiales están como desentendidas. En enero de esta año se incautaron 36 aviones por la policía colombiana, 400 laboratorios destruidos, 36 vehículos y siete embarcaciones incautadas y 34.597 toneladas, eso no son palabras menores y esa evidencia habrá que contrarrestarla con quienes dicen que bajamos la guardia y que no estamos luchando contra el narcotráfico. Si esa lucha, que es asunto de la interdicción se mantiene y se fortalece podemos ser muy eficaces en combatir el narcotráfico.



¿Qué datos tiene de las cifras de cultivos ilegales en el país?



Yo creería que en el año 2022 cuando lleguen los datos pues habrá aumentado, que tanto no lo sé pero habrá aumentado. Y si la estrategia nuestra es combatir la cocaína y el narcotráfico y buscar alternativas a los campesinos para que pasen a cultivos lícitos, pues ese índice del tamaño de hectáreas lo deberíamos acompañarlo de este otro. Ojalá que disminuyan, si no bajan sustancialmente, si apenas hubo una estrategia de contención, pero disminuyó el tráfico de cocaína, yo diría que nuestra política va muy bien. Si bajó la violencia en Colombia aunque el número de hectáreas se haya mantenido yo diría que nuestra política va bien.



En países como Canadá se están probando temas como la despenalización de la cocaína. ¿Cómo ve eso?



Un cambio internacional en la forma de abordar las sustancias sicotrópicas es necesario porque las políticas de los últimos 50 años no han sido exitosas, reiterando como siempre lo hago que Colombia no va a dar más pasos de los que está dando, mientras la comunidad internacional no lo haga.



¿Cómo siente que se están viendo esos pasos de Colombia en Estados Unidos?



El gobierno tiene un dialogo fluido y franco con las autoridades de Estados Unidos, es una relación de muchos años de entendimiento en la que cuando no se está de acuerdo con una estrategia pues se conversa, se miran los puntos de vista y casi siempre, por no decir siempre, hemos llegado a resolver esos eventuales desacuerdos de un modo diplomático y de un modo civilizado y eso es lo que yo he percibido en mi trato con las autoridades norteamericanas en Washington y los de la embajada aquí en Bogotá, un ánimo de cooperación entre países amigos.



¿Cómo avanzan por ejemplo los cambios anunciados en el tema de la extradición?



Hasta el día de hoy, la extradición se ha comportado en los hechos del mismo modo como se había comportado en los últimos años, es una actividad que se ha vuelto un poquito rutinaria, el número de extradiciones que se conceden es frecuente, no ha cambiado ese ritmo, ni ha cambiado tampoco el sentido de las decisiones. En algunas ocasiones gobiernos anteriores y seguramente este también lo propondrá, en virtud de una ley de sometimiento o de un eventual acuerdo de paz, pues es decisión soberana de Colombia negar algunas extradiciones, eso todos los países lo entienden. Como no ha habido avances suficientes en las negociaciones con el Eln y los acercamientos con los otros grupos pues no ha habido tampoco ocasión de plantearle esto a los Estados requirentes, cuando llegue el momento lo conversaremos.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com