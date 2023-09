El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que firmó la extradición hacia los Estados Unidos de Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Buenaventura, Valle del Cauca.



El Ministro dio a conocer el tema en medio de una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.



"Desde que yo me posicioné como ministro hemos firmado 201 extradiciones, las hemos conseguido todas. Este lunes, junto antes de subirme al avión que me llevó a Washington D. C., firmé la extradición de Ambuila, el exfuncionario de la Dian de Buenaventura", aseguró Osuna en medio de la entrevista.



En esa línea, señaló que se cumplirá con los protocolos establecidos para la entrega a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por lavado de activos.



Previó a la firma por parte del Gobierno, la Corte Suprema de Justicia emitió - en mayo de este año - concepto favorable a la extradición de Ambuila, quien es pedido para que responda ante una corte de Florida.



Jenny Ambuila, hija de Ómar Ambuila, fue detenida bajo presuntos cargos de testaferrato. La joven tiene a su nombre un Lamborghini y una Porshe Cayenne en Estados Unidos. Foto: Facebook: Jenny Ambuila

Néstor Osuna, ministro de justicia, en entrevista con EL TIEMPO el 18 de julio de 2023. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Ambuila es acusador de concierto para cometer lavado de activos, por presuntamente realizar transacciones monetarias y financieras prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades de Estados Unidos y de Colombia ganancias producto de actividades financieras ilícitas.



Esto por la compra de un lujoso carro Porsche para su hija, Yenny Ambuila, quien en ese momento vivía en Florida, así como por hacerle transacciones de dinero que habría sido adquirido ilícitamente.



Según la acusación de Estados Unidos, que estudió la Corte Suprema, para la compra de este carro de alta gama Ómar Ambuila usó a otras personas para transferir aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas a un distribuidor de carros en Tampa, Florida.

Transfirió cerca de un millón de dólares

Además, se señala que el 26 de diciembre de 2013 Ambuila habría usado a otras personas para transferir a la cuenta bancaria estadounidense de su hija 11.000 dólares; y a lo largo de 2013, 2014, 2015 y 2016, afectando el comercio interestatal y extranjero, el hombre habría transferido aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas a su hija Estados Unidos.



