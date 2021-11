Otro contrato enreda, disciplinariamente, al capturado gobernador de Arauca

Un nuevo lío jurídico envuelve a José Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca, quien además de responder penalmente por, presuntamente, entregarle contratación estatal a miembros del Eln -cargos que no aceptó-, ahora deberá enfrentar un juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación.



Este nuevo proceso se da por un contrato por más de 1.100 millones de pesos que suscribió durante su primer periodo como jefe del del departamento, entre 2012 y 2015.



Se trata de un contrato entre la gobernación y el consorcio Construjer firmado en junio de 2013 para construir un coliseo deportivo cubierto para un colegio del municipio de Saravena, que tuvo un costo de 1.100’557.602 pesos, pero que se liquidó en diciembre 2014 sin que la obra hubiese sido terminada, pese a que en el papel se certificó que sí lo estaba.



La obra fue objeto de un informe que la Contraloría regional Arauca le envió a la Procuraduría que dice que la construcción quedó inconclusa, ya que esta no era funcional, y que no hubo seguimiento y control pese a haber sido recibida a satisfacción y liquidada por la entidad contratante.



Por ese motivo, la Procuraduría le cuestionó a Castillo haber suscrito el acta de liquidación bilateral de la obra el 19 de diciembre de 2014 y ordenar pagar al contratista el valor del saldo del contrato “sin que el objeto contractual se hubiese ejecutado a cabalidad”.



Pero no solo se pagó una obra que no se terminó sino que, según la investigación de la Procuraduría, tres años después, en octubre de 2017, la gobernación de Arauca tuvo que firmar un convenio interadministrativo con la alcaldía de Saravena por más de 824 millones de pesos para terminar las obras del coliseo deportivo.



Para el Ministerio Público, Castillo habría desconocido el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, “en la medida en que no se cumplió con los fines de la contratación ni se satisfizo las necesidades colectivas, comoquiera que la administración que lo reemplazó debió invertir nuevos recursos en procura de terminar la obra inconclusa”.

Retrasos en la obra

En el expediente de la Procuraduría, en poder de EL TIEMPO, también se especifican los retrasos que hubo en la construcción.



Cuando en junio de 2013 se firmó el primer contrato, se estableció que el tiempo de ejecución sería de cuatro meses, pero este, dice el pliego de cargos, “fue suspendido en cuatro ocasiones y cada suspensión tuvo su respectiva prórroga, argumentándose por parte del contratista razones de fuerza mayor, situaciones avaladas por el supervisor de la Entidad y el interventor de la obra, según las respectivas actas”.



La obra terminó siendo liquidada y recibida a satisfacción, pese a que estaba inconclusa, en diciembre de 2012, es decir, más de un año después de lo estipulado inicialmente.



Por todo esto, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria de Castillo como gravísima a título de culpa grave.



“Resulta claro para el despacho que el actuar reprochado al exgobernador José Facundo Castillo Cisneros, no fue recto, leal u honesto, toda vez que los contratos estatales se ejecutan con la finalidad de satisfacer una necesidad", dijo la entidad.



"Cuando el investigado procedió a suscribir el acta de liquidación bilateral y dispuso pagar las sumas pendientes, precisando que una vez efectuados los pagos, las partes quedarían a paz y salvo, sin que la obra se hubiese ejecutado a cabalidad, quedando inconclusa, no solamente desconoció de forma injustificada su deber funcional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sino que, además, afectó la función administrativa”, concluyó la Procuraduría.



Otros investigados

Junto con Castillo Cisneros, el pliego de cargos también cobija a otras tres personas que también deberán responder en juicio por sus actuaciones.



Para el órgano de control, Lina Inés Ramírez Rodríguez, interventora externa del primer contrato firmado en 2013, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria porque certificó la obra, en 2014, como recibida a satisfacción pese a que estaba inconclusa, “permitiendo que la administración procediera a liquidar el contrato y a pagarle al contratista el valor del saldo de la obra contratada, no obstante que la obra no fue terminada en su totalidad”.



Así mismo, fue llamado a responder Temístocles Perea Pedroza, exsecretario de educación departamental, a quien se le reclama presuntamente haber desatendido su deber de ejercer, como responsable de la unidad ejecutora, el control y debido seguimiento a la ejecución del susodicho contrato de obra, que fue recibida a satisfacción sin estar terminada, razón por la cual no pudo cumplir el fin social para el cual estaba destinada.



Por último, se llamó a juicio a Óscar Iván Díaz Rodríguez, quien era profesional universitario grado 01 de la Secretaría de Educación departamental, con funciones de supervisor para el contrato de interventoría.



Para el Ministerio Público, Díaz Rodríguez, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones pues sin estar facultado para ello firmó el acta de inicio de la obra, las dos actas parciales de avance, las cuatro actas de suspensión del contrato, las cuatro actas de reinicio, las actas de prórroga de las suspensiones del contrato, el informe de supervisión para pago parcial del negocio jurídico, el acta final del contrato y hasta el acta de liquidación bilateral.



“Se extralimitó en las funciones establecidas por cuanto de las funciones que le correspondía ejercer como supervisor del contrato de interventoría, a más de la presentación de las correspondientes actas e informes, no se desprende que estuviera facultado para suscribir los mencionados actos en relación con el contrato de obra pública No. 298 de 2013”, dice el pliego de cargos.



Con el pliego de cargos notificado a las partes, solo queda esperar que la Procuraduría fije la fecha para el inicio de las audiencias en las que los cuatro investigados deberán responder a estos señalamientos.

