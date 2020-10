'Gobernador de Antioquia se podrá reintegrar de inmediato': abogados

En una decisión de 26 páginas, el Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad inmediata del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

El mandatario estaba en prisión domiciliaria por cuenta de una decisión del 5 de junio de la Fiscalía, que lo investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.



" ¡Oh LIBERTAD que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Cesó la horrible noche la LIBERTAD sublime!",trinó Gaviria tras ser notificado de la decisión judicial. Y agregó:

"Gracias Dios mío por acercarme más con esta cruz al dolor de tantos colombianos.

NUNCA, NADA, quebrantará mi voluntad de servir a Antioquia y a Colombia".

¡Oh LIBERTAD que perfumas las montañas de mi tierra!

¡Cesó la horrible noche la LIBERTAD sublime!

Gracias Dios mío por acercarme más con esta cruz al dolor de tantos colombianos.

NUNCA, NADA, quebrantará mi voluntad de servir a Antioquia y a Colombia. pic.twitter.com/0qhni8rSQg — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) October 17, 2020

El proceso, por corresponder a hechos registrados en el 2005, se adelanta por el viejo sistema en el que la Fiscalía resuelve la situación jurídica de las personas y define si son detenidas o enfrentan en libertad el proceso de investigación. Gaviria fue suspendido y en su reemplazo el Gobierno designó a Luis Fernando Suárez.



El Tribunal echó para atrás un habeas corpus que en primera instancia había negado la libertad de Gaviria en decisión del juez tercero penal del circuito para adolescentes de Medellín.



El Tribunal le dio la razón al abogado del gobernador, que argumentaba que han pasado más de 120 días desde la detención y la Fiscalía aún no resuelve si lo llama a juicio o cierra el proceso.



“El juez consideró que la detención se hizo efectiva desde el 6 de junio y no el 12 de agosto, como lo señalaban las autoridades. “La mora, la desidia, la negligencia o la falta de comunicación interna entre dependencias de una misma entidad, o externa entre diferentes organismos, no pueden generar situaciones adversas para la situación jurídica referida a la libertad de los ciudadanos”, añadió el magistrado.



La defensa del gobernador Gaviria Correa señaló a EL TIEMPO que tras la decisión del Tribunal él se podrá reintegrar al cargo de forma inmediata.



En eso coincidió el penalista Pedro Nel Escorcia, quien afirmó que la decisión es de segunda instancia y está en firme por lo que el mandatario podría volver a su cargo y permanecer en libertad mientras que la Fiscalía General sigue investigando.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com