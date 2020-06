'Esto es una pesadilla, una decisión desproporcionada': Aníbal Gaviria

En el programa transmitido en video por el medio Los Danieles, creado por los periodistas Daniel Samper y Daniel Coronel, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dio por primera vez una declaración, desde que se supo la medida de aseguramiento impuesta en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.



En la entrevista, Gaviria empezó diciendo que estaba programado para dar declaraciones a los medios a partir de este lunes 8 de junio, pero que había decidido hablar este domingo porque no solo consideraba que era su derecho, sino también una obligación empezar a darle claridad a la opinión pública.



"Esto es una pesadilla. Yo me enteré de esto entre de las 10:30 y 11 de la mañana, cuando un amigo me lo informó por un whatsapp. Es algo absolutamente inaudito", fueron las siguientes palabras de Gaviria, quien asistió al encuentro con los periodistas pese a estar recién salido de una cirugía.



Gaviria explicó que no quería entrar en contraaques, pero que sí iba a defenderse de las acusaciones en su contra.



"Me voy a defender con mucha convicción y con toda la energía. Indudablemente esto es una decisión desproporcionada, arbitraria y sobre todo no fundamentada en el derecho y la justicia. Duele mucho", indicó.



Al ser preguntado sobre las circunstancias en las que se presenta su caso en medio de la pandemia, Gaviria indicó que su indagatoria la calificaba como "exótica", que la había realizado una fiscal asistente.



"Son aspectos que denotan una afán y una irresponsabilidad que nos tomó a todos por sorpresa. (...) Esto no tiene una fundamentación jurídida", continuó.

El mandatario recibió el apoyo de varios sectores políticos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Polémico contrato y gobernador encargado

Su caso se remonta al año 2005, cuando la gobernación bajo su mando firmó un contrato por 41.000 millones de pesos para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz.



En la investigación de la Fiscalía hay evidencias de que en el contrato se habrían registrado tres irregularidades. Inicialmente se aprobó un anticipo para el Consorcio Troncal de la Paz, que se ganó la licitación, y luego ese valor se aumentó, lo que habría favorecido al contratista. El pago se hizo, dice el expediente, sin que existiera garantía contractual para que el dinero se invirtiera adecuadamente.



Sumado a esto se firmaron dos otrosíes a la obra, uno de ellos para construir un puente que, a juicio de los investigadores, tenía que ser objeto de una nueva licitación y no entregado al consorcio que venía desarrollando la obra, del que era accionista Carlos Solarte, quien hoy es procesado por supuesto pago de sobornos para la adjudicación del contrato para el desarrollo del interceptor Tunjuelo-Canoas, en Bogotá. Para la época del contrato en Antioquia Solarte no estaba incurso en las investigaciones por las que hoy responde y su empresa era una reconocida firma de infraestructura del país.



El presidente Iván Duque anunció la noche del viernes que, en cumplimiento de las disposiciones legales, nombró como gobernador encargado a Luis Fernando Suárez, “quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del departamento”. Este nombramiento es temporal y solo para garantizar que Antioquia tenga una autoridad departamental.



En el decreto expedido por el Gobierno se suspende a Gaviria, atendiendo la petición del fiscal general, Francisco Barbosa, y se designa a un encargado mientras la alianza de partidos y movimientos que inscribió su candidatura presenta una terna de la que se designará a quien asumirá el cargo. Una vez llegue la terna se verificará que las personas allí incluidas cumplan con los requisitos legales y se procederá a su nombramiento y posesión en el cargo, ante el presidente Duque.

En cumplimiento de las disposiciones legales, y mediante el Decreto 821, le informó al país y a los antioqueños que he encargado como Gobernador de Antioquia al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, quien actualmente se desempeña como Secretario de Gobierno del departamento. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 6, 2020

