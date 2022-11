Un decreto de cinco páginas será la herramienta que usará el gobierno de Gustavo Petro para tumbar otro decreto, el 380 de 2021, que había dejado su antecesor con la regulación para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato contra los cultivos de uso ilícito.



El nuevo proyecto de decreto, que está publicado para recibir comentarios de la ciudadanía, recuerda que en 2017 la Corte Constitucional ordenó la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig) hasta tanto se cumplieran unas condiciones mínimas.



Hay que recordar que en su sentencia de 2017 la Corte Constitucional no obliga al uso del glifosato, sino que establece parámetros para su aplicación. De este modo, es potestad de cada gobierno decidir si acudir a las aspersiones aéreas, para lo cual en cualquier caso tendría que cumplir los requisitos de la Corte.

Una de esas condiciones es que la regulación sea diseñada por un órgano distinto al ejecutor del Pecig, esa regulación es el Decreto 380 de 2021 del Ministerio de Justicia, y el ejecutor del programa es la Policía, por lo cual el gobierno de Iván Duque había dado esto por cumplido. También se consideraba cumplida una segunda condición, que la regulación se derive de una evaluación del riesgo a la salud y al medioambiente, pues para ello el Instituto Nacional de Salud había hecho estudios y la Anla dio su visto bueno ambiental tras audiencias con comunidades.



En tercer lugar, en la regulación que había diseñado el gobierno se contemplada otras cosas que pedía la corte, como que debía haber una revisión automática de las decisiones cuando se alertara sobre nuevos riesgos, así como diseñar procedimientos de queja comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.



Finalmente, la Corte había dicho en 2017 que la decisión de retornar al Pecig debía fundamentarse en evidencia objetiva y concluyente “que demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”, pero en 2019 la Corte misma aclaró que esto no equivalía a demostrar certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño sino que este podía ser minimizado, lo cual permitió que el gobierno anterior también diera esto por cumplido con los estudios de riesgos de salud y el concepto de la Anla.



Una vez cumplido todo esto, sostuvo la Corte en su sentencia, el gobierno podía citar al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para evaluar la reactivación del programa de aspersiones, pues es ese órgano -principalmente conformado por entidades del gobierno- el único que puede darle luz verde al regreso de las fumigaciones, así como en 2015 fue el CNE el que las suspendió.



Aunque el gobierno de Iván Duque alcanzó a cumplir, en su concepto, con todos los requisitos de la Corte, incluyendo la expedición del Decreto 380, no citó al CNE para debatir este tema y las aspersiones no regresaron.

¿Cuál es la justificación de Petro para no volver a las fumigaciones?

Activistas protestaron frente al Palacio de Justicia, en Bogotá, en contra de la aspersión aérea con glifosato. (Foto de archivo). Foto: César Melgarejo

El gobierno actual cita la misma sentencia de 2017 de la Corte, así como otras providencias sobre este mismo tema, para justificar su decisión de no retornar al glifosato.



“La Corte Constitucional en sus providencias ha sido enfática en considerar que el uso del glifosato en aspersiones aéreas para la eliminación de los cultivos de uso ilícito puede causar cáncer u otras afectaciones a las células humanas, además de generar importantes impactos ambientales, y por tanto, resulta procedente la aplicación estricta del principio de precaución”, se lee en el proyecto de decreto.



En efecto, una de los principios que consideró la Corte en sus decisiones sobre el glifosato fue el de precaución y por eso previó condiciones estrictas para un eventual regreso del Pecig. Ahora, el gobierno justifica su decisión de no retornar a las aspersiones haciendo una aplicación estricta del principio de precaución reglado en el numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Con el fin de prevenir eventuales daños al ambiente y a la población en general, debe aplicarse el principio de precaución, pues según estudios reciente, el glifosato es potencialmente carcinogénico FACEBOOK

TWITTER

El documento justificativo del decreto que expediría el gobierno en los próximos días dice sobre este punto que “con el fin de prevenir eventuales daños antijurídicos al ambiente y a la población en general, debe aplicarse el principio de precaución, pues según estudios reciente, el glifosato es potencialmente carcinogénico, tiene consecuencias negativas sobre la salud de las personas, y su en uso en magnitudes como las que corresponden a la fumigación aérea, donde la posibilidad de posibilidad de mitigar los riesgos sobre la población y medio ambiente se reducen. puede conllevar a generar graves daños colaterales”.



Del mismo modo, según el proyecto de decreto actual, “la decisión de no hacer uso de este mecanismo de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los derechos humanos consagrados en el bloque de constitucionalidad”, y cita en este punto la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, y expone que como Colombia ha ratificado estos tratados de derechos humanos, debe prevenir su vulneración, “lo cual le impide formular e implementar políticas públicas o normatividad que limite, de manera arbitraria, el goce pleno de los derechos fundamentales de la población”.

Facebook Twitter Linkedin

Comunidades de Nariño en protesta contra la erradicación con glifosato. Foto: Archivo particular

Así mismo, cita el acuerdo de paz, que establece la búsqueda de una solución al problema de las drogas y prioriza el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).



En ese sentido, el gobierno sostiene en el proyecto de decreto que se expedirá que “considera que la lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos ilícitos no pude dejar de lado la protección de los colombianos respecto de los riesgos en su salud y afectaciones al medio ambiente, así como salvaguardar los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado, las comunidades y los campesinos”.



Finalmente, aunque no está en el proyecto de decreto, sí está en su memoria justificativa el tema de los costos, pues el gobierno reconoce que “el costo-efectividad del uso del glifosato por método de aspersión aérea no se compadece con los resultados en el control de las hectáreas cultivadas de hoja de coca, pues, aunque en el corto plazo pueden obtenerse resultados temporales, la resiembra es superior en algunos casos al 37%, demuestran la poca eficiencia de este método que termina por generar efectos adversos sobre la gente, la biodiversidad y el medio ambiente”.



Por esto, para el gobierno actual derogar el decreto que había dejado Duque “es de la mayor trascendencia al pretender armonizar si se quiere, los tratados internacionales de fiscalización de drogas con los de la garantía y respeto a los derechos humanos, los compromisos emanados del Acuerdo Final de Paz y una nueva la política de drogas que deja de lado su carácter represivo generador de violencia, por uno basado en los derechos humanos, el desarrollo territorial y la limitación en en el uso de la fuerza estatal”, se lee en la memoria justificativa.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

