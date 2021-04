Anla levanta suspensión en trámite clave para regreso del glifosato

Luego de que este lunes el gobierno firmó el decreto con la regulación para el funcionamiento de la aspersión aérea con glifosato contra los cultivos ilícitos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) levantó la suspensión que desde enero tenía en un trámite clave necesario para regreso del herbicida.

Se trata del trámite de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), esa modificación cumpliría con uno de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a fumigar, que es tener un concepto previo que evalúe los riesgos ambientales.



La presentación de la modificación propuesta al PMA la hizo la Policía en una audiencia de diciembre pasado, pero hasta ahora la Anla no había tomado su decisión sobre si lo aceptaba, o no, debido a una tutela de comunidades de Nariño.



Esa tutela es contra una resolución del Ministerio del Interior que decía que para las aspersiones no se necesitaba hacer consultas previas en las comunidades. Aunque el recurso no se ha resuelto, en el trámite la magistrada del Tribunal Superior de Pasto que tiene el caso suspendió provisionalmente la resolución, lo que había dejado en vilo la audiencia de la Anla y la decisión que debe tomar sobre la modificación del PMA.

Por esa tutela, la Anla había suspendido en enero de este año el trámite del análisis del PMA, pero un auto de la Agencia, firmado por la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales, acaba de levantar esa suspensión con base en el decreto expedido esta semana por el Gobierno.



El decreto establece que la Anla debe analizar un Plan de Manejo Ambiental General y si el Consejo Nacional de Estupefaciente autoriza el regreso de la aspersión, la Anla deberá hacer seguimiento a Planes de Manejo Ambiental Específicos que se deben radicar antes de asperjar cada polígono específico. Y señala que el momento oportuno para estudiar la procedibilidad de una consulta previa ese ese.



"Con el fin de proteger el derecho fundamental a la consulta previa, el momento procesal oportuno para allegar el requisito de acto administrativo de determinación de procedencia y oportunidad de dicho mecanismo consultivo será la radicación del Plan de Manejo Ambiental Específico respectivo", dice la nueva normativa.

Citando esa parte del decreto, la Anla dice en su auto:



"Esta Autoridad Nacional considera que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 380 de 2021, es procedente levantar la suspensión de los términos de la actuación administrativa iniciada mediante Auto 12009 del 30 de diciembre de 2019, correspondiente a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001, para la actividad 'Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – Pecig' con fin de dar continuidad a la evaluación del Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía Nacional".



Así las cosas, esta determinación allana más el camino para el Ejecutivo, que ha insistido en el regreso del herbicida, pues ahora la Anla continuará analizando si aprueba la modificación del PMA del Pecig, valorando la información que recibieron en la audiencia pública de diciembre.

¿Qué falta para el regreso del glifosato?

El trámite en la Anla es clave pues en la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del plan de aspersión está el concepto previo ambiental que, por ley, esa entidad debe dar antes de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda reunirse a decidir si le da vía libre al regreso de las aspersiones.



Estas fumigaciones están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos”; y desde 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones.



Uno de esos es cumplir con el concepto previo de riesgos ambientales de la Anla, que ahora la entidad procedería a evaluar.



Otro de los requisitos es un concepto previo en riesgos sobre la salud, que debe hacer el Instituto Nacional de Salud (INS). Ese concepto, según confirmó la entidad, ya está listo y se entregó al Ministerio de Salud.



Además, la Corte exigió una regulación del programa de erradicación hecha por una entidad distinta a la ejecutora del programa, que es la Policía. El decreto firmado el 12 de abril es esa regulación. La normativa fue hecha por el Ministerio de Justicia, por lo que cumple con ser una entidad independiente a la Policía.



El decreto, además, cumple con otro de los requisitos de la Corte Constitucional, y establecer cómo sería el mecanismo para recibir las quejas de los ciudadanos por posibles afectaciones derivadas de la aspersión.



Otro de los requisitos es que debe priorizarse la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual sobre la aspersión aérea, que, expuso la Corte, debe ser la última opción.



Únicamente cuando el Gobierno cumpla todos los pasos puede citar al CNE, encargado de dar luz verde para la reanudación de las fumigaciones aéreas. En ese Consejo se da por descontado que se apruebe la aspersión, pues la mayoría de integrantes son parte del Gobierno, los únicos externos son la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.

