Luego de conocerse que habría un plan del Eln para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y contra personas como el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército, el militar respondió que no saldrá del país.



Las informaciones sobre el plan de atentado del Eln fueron dadas a conocer inicialmente por la propia Fiscalía General de la Nación a comienzos de la semana.

El ente acusador dijo que por tres fuentes distintas, una de ellas del Ejército, llegó la información sobre el plan que se estaría fraguando en la guerrilla, pese a que ese grupo está sosteniendo diálogos de paz con el Gobierno Nacional.



Preguntado sobre el tema, Zapateiro dijo a Noticias RCN informó que tanto el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, como el del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, han estado dispuestos a brindarle toda la protección necesaria.



El excomandante del Ejército añadió que tendrá que suspender su asistencia a presentaciones que tenía programadas debido a la alerta por el presunto plan para atentar en su contra, pero dijo que no se irá del país.



“Este es mi país, no saldré porque me debo a mi país y esta es una decisión familiar. Seremos muy respetuosos de las recomendaciones, sugerencias y orientaciones dadas por la Unidad del Comando de Apoyo de ContraInteligencia del Ejército Nacional”, concluyó.



Por su parte, el Comando Central (Coce) del Eln, mediante un comunicado publicado en las redes sociales de la delegación de paz, negó tener planes de atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal o el general (r) Zapateiro.





