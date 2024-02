General Salamanca afirma que ocupantes del Palacio de Justicia no estuvieron en riesgo

El director de la Policía, general William René Salamanca, se refirió a la polémica por el bloqueo registrado el jueves 8 de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia e insistió en que los funcionarios y magistrados no corrieron peligro.

"Lo que sí puedo ratificar es que nunca estuvo en riesgo la integridad y vida de ningún funcionario que laboraba en el Palacio de Justicia", dijo el oficial.



Y añadió que en la zona "había un componente de la Policía precisamente para evitar cualquier intento de ingreso. Aquí ya hay una investigación para identificar a quienes intentaron ingresar".

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes son desalojados por la policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El presidente Gustavo Petro ha señalado en redes sociales que a los magistrados no se les impidió su movilidad y trinó el fin de semana: "Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueó por 10 segundos la puerta de reja del palacio de justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes".



El viernes, tras uno de los trinos del presidente Petro, la Corte Suprema volvió a ratificar su posición sobre el tema: "Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la Corte Suprema ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial".

Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la @CorteSupremaJ ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Ver: pic.twitter.com/BAOPH4uR8s — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 9, 2024

En ese comunicado inicial la Corte señaló: "La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación".



En ese pronunciamiento el alto tribunal añadió: "Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado".

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salieron fuertemente escoltados. Foto: Archivo particular

El general Salamanca recordó: "a la 1:08 de esa tarde me comuniqué con el señor presidente de la Corte para preguntarle cómo veía la situación, el contexto interno porque si se veía algún asomo de violencia sin dudarlo la Policía procedería a desalojar y su respuesta fue que no". Y añadió "dijo que guardáramos mesura, que muy seguramente en unas dos horas desalojarían".



El director de la Policía Nacional agregó que se desplazó hacia a la Corte y que allí nuevamente el presidente del alto tribunal les pidió que "no procedieran".



En conclusión, el general Salamanca señaló que la Policía desalojó el lugar por órdenes del presidente Gustavo Petro.

