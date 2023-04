Hace 20 años el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, sorprendió al país con el nombramiento como director de la Policía Nacional del general Teodoro Ricaurte Campo Gómez (agosto de 2002), quien se encontraba en uso de buen retiro como mayor general.



Hoy el presidente Gustavo Petro acudió a esa misma fórmula y nombró en la dirección de la Policía al William René Salamanca, un mayor general que fue llamado a calificar servicios en diciembre de 2020.



El general (r) Salamanca se desempeñaba como cónsul de Colombia en Miami (Estados Unidos), y hace dos semanas, comentaron cercanos, lo llamó el presidente Petro para ofrecerle volver a la institución como su Director.



Trascendió que tras los primeras versiones sobre el cambio en la cúpula de la Policía, Salamanca le negó a varias personas que le hubieran hecho dicho ofrecimiento, "para evitar especulaciones y para que fuera el mismo Presidente de la República el que hiciera el anuncio", indicaron los cercanos.



Ahora, el equipo jurídico de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa afinan el proceso jurídico para que Salamanca, tras 20 meses de retiro, vuelva a portar uniforme. "La transición deberá concretarse en unas tres semanas, máximo", indican las fuentes.



Salamanca goza de la confianza del Jefe de Estado y de hecho fue el encargado del proceso de empalme del nuevo Gobierno con el entonces director de la Policía general Jorge Luis Vargas.

General (r.) William René Salamanca, designado por Gustavo Petro como director de la Policía Nacional. Foto: Archivo particular

Salamanca, tuvo un fuerte enfrentamiento - que dividió a la Policía - con el director del momento, el general Óscar Atehortúa Duque, por un caso de corrupción en la contratación de unas casas fiscales de San Luis, Tolima.



Salamanca fue testigo contra Atehortúa en la investigación que adelantó la Procuraduria, y que llevó - en su momento por las fricciones - a que el presidente Iván Duque los apartara de la línea de mando.



Desde esta mañana en los pasillos de la sede de la Policía Nacional se sabía que algo estaba pasando por el poligrama en que se nombraba a partir del 11 de abril y hasta nueva orden que el general Tito Yesid Castellanos, asumía como subdirector encargado, cargo en cabeza de la general Yackeline Navarro Ordóñez, quien después se conoció fue llamada a calificar servicios.



El general Castellanos, estará como Director encargado, pero fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a este diario que asumirá como Subdirector.



Razones del cambio

Un Cristo, en madera. lo acompaña en su oficina. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Extraoficialmente se indica que la salida del general Sanabria se debió a que el Gobierno midió resultados versus polémicas del oficial. Aunque el Ministro de Defensa Iván Velásquez enfatizó que se reconoce la libertad de cultos, fueron muchas las criticas a Sanabria, entre otros, por su entrevista a la revista Semana sobre exorcismos para enfrentar hasta a las redes criminales.



"La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", dijo al medio.



EL TIEMPO conoció que en la Policía se venía mencionando una eventual salida de Sanabria y que como su remplazo llegó a mencionarse el nombre del general (r) Humberto Guatibonza.



Pero que la situación jurídica de Guatibonza no lo permite ya que avanza una investigación en su contra por unas "interceptaciones ilegales".



¿Quién es Salamanca?

Salamanca, nació en Úmbita, Boyacá, es administrador de empresas y administrador policial, y cuenta con varios estudios como especializaciones y maestrias.



Sobresalen en su hoja de vida una especialización en Relaciones Internacionales y otra en Seguridad Integral.



Sus últimos cargos fueron el de director de Seguridad Ciudadana, entre 2018 y 2019, y estuvo como inspector general, entre 2019 y 2020.

