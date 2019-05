¿Quién es Leonardo Gallego, a quien investigarán por caso de Jineth?

A través de un comunicado el general en retiro de la Policía, Leonardo Gallego Castrillón, aseguró desconocer las razones por las cuales un juez compulsó copias a la Fiscalía para que lo investiguen dentro del caso que se adelanta por el secuestro y abuso sexual del que fue víctima la periodista Jineth Bedoya a manos de paramilitares hace 19 años, cuando él fungía como director de la Policía Judicial, Dijín.



"No conozco las razones de la decisión del señor juez, ni el contenido del proceso, por lo cual espero el desarrollo de la investigación por parte de la Fiscalía General, a donde acudiré en cualquier ocasión que mi presencia sea requerida", se lee en el comunicado.

El general en retiro hizo énfasis en que no incurrió en ninguna actividad irregular como lo ha venido afirmando Jineth Bedoya.



La decisión del juez que pidió que la Fiscalía investigue a Gallego trascendió este martes, en medio del anuncio de las sentencias contra Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca, quienes participaron en los hechos violentos contra la periodista, en mayo de 2000.



Cárdenas fue condenado a 30 años de prisión y Pereira a 40 años por secuestro, tortura y acceso carnal violento. Estos dos exparamilitares agredieron a la comunicadora, quien para la época de los hechos adelantaba una investigación sobre tráfico de armas y otros actos delictivos al interior de la cárcel La Modelo, de Bogotá.

En medio de una audiencia en el 2017, la periodista señaló al general (r) Gallego como autor intelectual de su secuestro, y sustentó la acusación al resaltar que el general Gallego está mencionado seis veces en el proceso por exparamilitares que lo involucran en el hecho.



Jineth en esa fecha dijo que hay una audiencia de Justicia y Paz en la que un exparamilitar dice: "el crimen de la periodista Bedoya fue un favor que Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyabe le hicieron al coronel Gallego y a Víctor Carranza".



El ataque contra la periodista se perpetró, al parecer como una retaliación a la investigación que venía adelantando sobre corrupción en la cárcel La Modelo, los cuales involucrarían a varios sectores institucionales y criminales.

¿Quién es el general (r) Leonardo Gallego?

José Leonardo Gallego Castrillón nació en Dovio, Valle. Ingresó a la Escuela de la Policía Nacional el 7 de enero de 1971.



El 30 de marzo de 1994 fue ascendido al grado de coronel, grado en el que fue designado director de Antinarcóticos de la Policía hasta el 20 de noviembre de 1999, fecha en la fue trasladado a la dirección de la Policía Judicial, Dijín.



Fue comandante de la Policía en Medellín, donde lideró las operaciones Orión y Mariscal, las cuales le trajeron graves sanciones de la Procuraduría.



En noviembre de 2006 fue destituido por violación a los derechos humanos durante la Operación Mariscal que se había hecho para 'recuperar' las comunas de esa ciudad.



“La Fuerza Pública se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminado de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción, por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes", dice el fallo de la Procuraduría.



Gallego Castrillón estudió administración policial, administración de empresas en la Escuela de Administración de Negocios y tiene una especialización en alta gerencia administrativa y financiera pública de la Universidad Central de Bogotá.



