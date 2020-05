Se cayó nombramiento del general Nicacio Martínez en la Otán

Fuentes del Gobierno Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que se decidió frenar la agregaduría del general en retiro Nicacio Martínez Espinel ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán).



El nombramiento estaba previsto desde comienzos del año, pero el viaje del oficial se retrasó por la pandemia ocasionada por el coronavirus.

El nombramiento estaba a cargo de la Cancillería y se decidió, días después de que el general Martínez pidiera la baja aludiendo razones personales (el 27 de diciembre del año pasado), que iría como agregado militar a la Otán



La fuente omitió confirmar o desmentir que la decisión conocida hoy tuviera que ver con las nuevas denuncias de la revista Semana sobre perfilamientos y seguimientos a periodistas, personalidades, políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales.



Dichas actividades ilegales se habrían hecho entre febrero y principios de diciembre del año pasado, cuando el comandante del Ejército era el general Martínez.

El general Martínez ha sido enfático en afirmar que no tiene nada que ver con este capítulo de 'chuzadas ilegales', y en una entrevista con este diario, el 14 de enero de 2020, afirmó: "No tengo la menor duda de que es la retaliación por denunciar y prevenir hechos de corrupción al interior del Ejército, en los que mucha gente deja de lucrarse de contratos; eso genera molestias. Hay intereses económicos muy fuertes".



De igual forma, en su momento señaló que el "Ejército está amparado bajo la ley para realizar ese tipo de actividades. Nosotros utilizamos la inteligencia para perseguir a delincuentes y objetivos de alto valor, nosotros no les hacemos inteligencia a políticos, periodistas o magistrados".



Hasta el momento no se conocen los resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y otros entes de control; lo que es claro es que el fin de semana el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que fueron llamado a calificar servicios 11 oficiales, integrantes de inteligencia y contrainteligencia, entre ellos dos generales, por utilizar de forma indebida los elementos a su cargo.



