No hay intención de volver a los 'falsos positivos': General Martínez

Luego de varias semanas de cuestionamientos y señalamientos el Congreso aprobó por amplia mayoría el ascenso del comandante del Ejército Nicacio Martínez.

La mayoría del Congreso dio un voto de confianza al oficial que ha estado bajo la lupa por una directiva sobre la que se advertía podía incrementar el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y por investigaciones por hecho registrados hace una década.

“Hubo una mala interpretación”, señaló el oficial sobre el documento publicado en

The New York Times Company y que advertía sobre a promoción de la política de body count” o conteo de baja.



Martínez ha insistido que no se está promoviendo esa política ni se generó confusión entre las tropas que están lideradas por oficiales que conocen las reglas del combate y están capacitados en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.



Los legisladores consideraron válidas las explicaciones del general Martínez frente al documento que finalmente fue retirado.



El Congreso no encontró tampoco que el oficial tuviera alguna tacha de fondo por parte de las autoridades en investigaciones penales.



El oficial había sido cuestionado por hacer parte de un unidad militar que estuvo involucrada en 23 ‘falsos positivos’ y por autorizar el pago de una recompensa que habría servido para pagar a informantes que facilitaron bajas en combate



Martínez indicó que estuvo 11 meses en la Décima Brigada como Jefe Administrativo y entregó recursos de gastos reservados solicitados por el Batallón La Popa, pero que su justificación en el aspecto operacional correspondía a esa unidad militar.



Añadió que en primera instancia hubo una condena pero en segunda se dio una absolución y se hicieron claridades sobre las responsabilidades de cada quien y que no se encontró mérito para abrir una investigación.



El general Martínez consideró que no coinciden los tiempos de los hechos denunciados con su paso por la unidad militar.

No tenemos ninguna intención de regresar a los 'falsos

"No tenemos ninguna intención de regresar a los 'falsos positivos'", dijo el oficial en declaraciones a medios de comunicación. Añadió que ese fue un capítulo oscuro que debe ser superado y que se han adoptado todos los mecanismos para blindar las operaciones de las autoridades.



