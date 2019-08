'Estamos comprometidos con la verdad del conflicto': general Martínez

El comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, afirmó que él y sus hombres están comprometidos con el aporte a la verdad de lo sucedido en el conflicto armado interno y que seguirán entregando los informes a los organismos creados tras el acuerdo de paz de La Habana.

El alto oficial se refirió a la existencia de una directiva que fue publicada por el diario El País de España y que habla de la preparación de un versión coordinada entre los militares sobre lo sucedido en el conflicto. En la publicación se menciona que el general Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” y que no se habían entregado informes a la Comisión de la Verdad.

¿General en qué consiste ese plan de elaboración de los documentos?

El Plan No. 002811 del 13 de marzo de 2019 suscrito por el Comando del Ejército Nacional, tiene su génesis en el Plan 'Narrativa marco No. 0118006963802 del dos (2) de noviembre del 2018', expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares, el cual tiene como objetivo principal atender la normatividad que pone en marcha el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, específicamente en cuanto tiene que ver con la obligación de las entidades del Estado de contribuir a la construcción de verdad en lo ocurrido en el conflicto armado, para el caso concreto, desde la perspectiva de las Fuerzas Militares.

¿Esto es una directiva y aunque no habla específicamente de ponerse de acuerdo la construcción de una narrativa si suena como a la construcción de algo?

La narrativa es la habilidad o destreza en narrar o contar algo, es por ello que el proyecto de narrativa marco no tiene como objetivo “coordinar" lo que los individuos, militares o no, cuenten en la JEP y en la CEV, tampoco lo que las organizaciones de víctimas cuenten allí, pero para las FF. MM. es indispensable que en ambas instancias se tenga en cuenta cuál es su versión de lo que pasó, independientemente de si coincida o no con otras versiones.



La narrativa es una necesidad para construir verdad y memoria en un mecanismo de carácter extrajudicial implementado a partir del Acuerdo Final. No se puede construir verdad y memoria sin tener en cuenta a quienes participaron ya sea directa o indirectamente en el conflicto, puesto que ellos son quienes pueden contar la verdad, y dar la versión de lo que vivieron, sintieron y pensaron.



La realidad es que hay múltiples verdades y memorias sobre lo que ocurrió en el conflicto, así parezca que hay "hechos irrefutables". Los intentos de crear memorias y verdades únicas y oficiales en países como Sudáfrica, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Perú, etc... sólo han profundizado las divisiones en la sociedad. Debemos aprender de esa lección en Colombia, no repetir ese error, y comprender que tendremos que convivir con narrativas algunas contradictorias y otras complementarias.

¿Por qué no se han entregado informes a la Comisión de la Verdad?

Los mecanismos judiciales y extrajudiciales del Sistema Integral han proporcionado una excelente oportunidad para entregarle al país la realidad de lo ocurrido en el conflicto, en este sentido, el Ejército Nacional como proveedor de información ha realizado un aporte significativo a través de la entrega pública de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Garantía de No Repetición, eventos registrados por los diferentes medios de comunicación, y que se sintetizan así:



a. Informe Génesis: Accionar de las Farc a lo largo de su historia.



b. Informe sobre desaparición forzada y secuestro de miembros del Ejército Nacional.



c. Informe sobre empleo de medios y métodos ilícitos de guerra por parte de las Farc contra la población civil y miembros del Ejército Nacional.



d. Colección del conflicto armado en las regiones.



e. Memoria y nostalgia: seis relatos breves de militares y sus familias.

¿Qué compromiso tiene usted con la verdad de la sucedido?

Los soldados de tierra, mar y aire estamos obligados además de garantizar y defender la soberanía de la nación, a obedecer el orden constitucional, por ello, obedecer los mandatos del Sistema Integral y de todas las jurisdicciones que operen en Colombia hace parte de nuestra misión. En esa obligación de obediencia, por supuesto que nuestro avance es bastante responsable y comprometido, como institución estamos absolutamente comprometidos con el aporte a la verdad de lo sucedido en el conflicto armado interno, por ello lo materializamos con la entrega de nuestros informes como se ha señalado de manera precedente. Continuaremos cumpliendo, con honor, con rectitud decidida cada reto que la actualidad nacional nos obligue a cumplir y no detendremos nuestro compromiso hasta obtener verdad, justicia, reparación y no repetición.



