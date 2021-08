Los tres ‘falsos positivos’ en Huila por los que responderá Montoya

El 18 de julio de 2008, en la vereda San Vicente de San José de Isnos (Huila), tropas del batallón de Infantería n.° 27 Magdalena, perteneciente a la Novena Brigada del Ejército, reportaron falsamente como presuntos extorsionistas al servicio de las milicias del frente 13 de las Farc (hoy guerrilla desaparecida) a Miller Andrés Blandón, Juan Diego Martínez Peña y Álvaro Hernando Ramírez Falla.



Según el informe oficial, las víctimas estaban en la zona para extorsionar y tenían consigo un fusil, un arma hechiza, dos pistolas y elementos explosivos.



Las víctimas eran habitantes de calle,

que habían pasado por programas de rehabilitación y fueron encontradas con ropa de fuerzas militares nueva y de tallas grandes. FACEBOOK

Después de un proceso penal que culminó en 2016 con la condena a 30 años de prisión a dos militares, se descubrió que se trató de una ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’, pues las víctimas ni eran delincuentes, ni hubo combate y, en cambio, sí estaban en estado de indefensión pues eran parte de un programa de rehabilitación por consumo de drogas y fueron encontradas con ropa nueva y botas que no correspondían a sus tallas, entre otros.



Fuente de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que este es uno de los casos de ‘falsos positivos’ del Batallón Magdalena por los cuales la Fiscalía le imputará cargos al excomandante del Ejército Nacional general en retiro Mario Montoya.



El ente investigador radicó el 12 de agosto de 2021 la solicitud oficial para la diligencia, para la cual el Tribunal Superior de Bogotá debe ahora fijar una fecha, en la cual le imputará el cargo de homicidio agravado por 104 casos de ‘falsos positivos’ que habrían realizado unidades bajo su mando operacional entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, incluyendo cinco víctimas menores de edad.

Como acreditó la justicia en el caso citado, las víctimas en todos los casos no ostentaban la condición de combatientes sino integrantes de la población civil y, por tanto, protegidas conforme a las normas de Derecho Internacional Humanitario.



La Fiscalía asegura tener elementos suficientes para indicar que tropas de al menos seis divisiones del Ejército realizaron dichas bajas en razón de la aplicación por parte del general Montoya de una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar.



Lo anterior, a pesar de que entonces, 2007, ya estaba vigente una directiva del Comando General de las Fuerzas Militares que había ordenado medir los resultados privilegiando desmovilizaciones sobre capturas y estas sobre muertes, dado que desde por lo menos 2006 estaban recibiendo denuncias sobre casos de ‘falsos positivos’.



La Fiscalía también le imputará al oficial (r) el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio porque supuestamente el general habría dado la orden de destruir, en 2008, “documentos que evidenciaban su política de muertes en combate”.



La defensa del general Montoya, que ha insistido siempre en su inocencia, asegura que la Fiscalía no puede realizar esta imputación dado que el oficial está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2018 por tratarse supuestamente de una actuación de fondo, lo que pasaría los límites de lo que la Fiscalía puede hacer para casos relacionados con el conflicto en donde los procesados son comparecientes forzosos a la JEP.

