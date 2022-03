Aunque las repetidas salidas de Carlos Mattos de prisión a despachar desde una oficina suya, en el norte de Bogotá, le costaron el puesto al director del Inpec, el general Mariano Botero Coy, como lo había anunciado el Ministerio de Justicia, el oficial había intentado quedarse en su puesto.



(Lea también: Destituyen a director del Inpec por escándalo de salidas de Carlos Mattos)



El escándalo por las salidas de Mattos se destapó, gracias a una investigación de Noticias Caracol, el pasado 2 de marzo. Ese mismo día, tanto desde Casa de Nariño como desde el Ministerio de Justicia afirmaron que se había ordenado la destitución del director de la cárcel La Picota, así como del director del Inpec.



(Más notas: 'No vamos a tolerar hechos de corrupción': Minjusticia sobre Mattos)

Ese día fue designado en encargo el coronel Joaquín Medrano como director de la institución, y estuvo en la dirección del instituto hasta esta semana, pues el 7 de marzo fue nombrado el general Tito Yesid Castellanos como nuevo director del Inpec.



(Le puede interesar: Salidas de Carlos Mattos fueron avaladas por el nuevo director del Inpec)



Sin embargo, documentos dejan ver que Botero Coy hizo un intento por mantenerse en su cargo del cual, de hecho, se había negado a salir.



En la noche del mismo 2 de marzo, es decir, el día en que se destapó el escándalo de Mattos y se avisó su destitución, que en realidad fue una renuncia por parte de Botero, el general envió un correo electrónico al Ministerio de Justicia y la Presidencia diciendo que desistía de su dimisión.

Facebook Twitter Linkedin

Parte de la respuesta de Mariano Botero al aviso de que su renuncia ya había sido aceptada. Foto: Captura

El correo fue enviado a las 9:49 de la noche y decía: "la renuncie es un acto voluntario, personal y, por lo tanto revocable. En ese sentido, luego de analizar tal situación con mayor detenimiento, he considerado que es mi deber permanecer en el cargo para el cual he sido designado, al amparo de mis derechos Constitucionales y legales; principalmente, al estar revestido de la presunción de inocencia, frente a los hechos, de público conocimiento, por los cuales fui requerido para dimitir".



Añadía: "Estimo necesario ejercer mi debida defensa frente a los señalamientos que falsamente se ha erigido en mi contra, sin que una renuncia apresurada pueda prestarse para equivocadas interpretaciones de la sociedad en general sobre mi honorabilidad y el pulcro servicio que desde la institución policial he prestado a la Patria".



(Le recomendamos 'No vamos a tolerar hechos de corrupción': Minjusticia sobre Mattos)

(...) ese acto de aceptación se encuentra viciado de nulidad, y en consecuencia continuaré ejerciendo el cargo para el cual mi nombramiento toda vez que el mismo se encuentra vigente: Botero Coy FACEBOOK

TWITTER

El 3 de marzo desde Presidencia le respondieron al general que su renuncia ya había sido aceptada, en el Decreto 303 del 2 de marzo de 2022. Ante lo cual Botero ripostó reiterando que desde la noche del 2 de marzo había desistido de su renuncia, y anunciando que seguiría desempeñándose en su cargo.



"Por tanto, no puede ser aceptada una renuncia con la 'diligencia' que lo hizo, pues como bien claro quedó, este ente tuvo conocimiento oportuno con mi posterior desistimiento sobre los reales móviles de la susodicha renuncia, en ese orden de ideas ese acto de aceptación se encuentra viciado de nulidad, y en consecuencia continuaré ejerciendo el cargo para el cual mi nombramiento toda vez que el mismo se encuentra vigente", dijo Botero.



En otro correo electrónico ese 3 de marzo, desde Presidencia le respondieron que su renuncia fue aceptada el 2 de marzo y que él "presentó desistimiento de su renuncia después de la expedición del Acto Administrativo que aceptó su renuncia (Decreto Número 303 del 02 de marzo de 2022)".



Y añade la respuesta: "si bien, estaba pendiente la comunicación de dicho acto administrativo que le aceptó su renuncia, el mismo goza de validez desde su expedición".



(Más notas: En tiempo récord, Pulgar logró con tutela suspender traslado de cárcel)



En cualqeuier caso, esta situación fue superada pues desde el Inpec confirmaron que de hecho este jueves, 10 de marzo, se está haciendo el empalme con el general Tito Castellanos quien ya ocupa el cargo de director del Inpec.

justicia@eltiempo.